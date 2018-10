Olomoucký Vepřek záskok na stoperu zvládl. Klidně příště znovu, tvrdí

Hrál jste vůbec někdy v mistrovském zápase stopera?

Ve druhé lize v Jihlavě. Ale to už je hodně dávno.

Jak jste si to užil nyní?

Bylo to hezké. Myslím, že to nebylo až tak špatné, samozřejmě některé chyby tam byly. Ale docela jsme to zvládli.

Byl jste připravený na tuto možnost?

Chystali jsme se na to. Je to trošku rozdíl oproti kraji, ale ne zase až takový.

V závěru jste hráli vabank. Vzadu s vámi byl záložník Kalvach. Netradiční složení obrany, ne?

V pohodě, Kalvach je také zkušený kluk. Hráli jsme na tři obránce, držel střed. V přípravě jsme rozestavení se třemi obránci párkrát zkoušeli, neviděl bych v tom problém. Pomohlo to. Měli jsme větší tlak a hlavně jsme to dávali rychle od nohy, o to šlo. Vypořádali jsme se s tím velmi dobře.

Až na urostlého útočníka Beauguela. Zlobil, že?

Zlobil. Mají dvě hory, které dokážou držet balon. Je to s nimi těžké.

Remízu nakonec berete, nebo je to doma ztráta?

Absolutně si nemyslím, že by to vzhledem k vývoji byla ztráta. Bod je spravedlivý, šancí moc nebylo. Beauguel to trefil krásně z trestňáku, my jsme naštěstí vyrovnali, takže spokojenost.

Bodovat v zápase, v němž prohráváte, se vám podařilo poprvé.

Věřil jsem, že minimálně vyrovnáme. Jsme silný tým. Nebyli jsme odevzdaní, chtěli jsme jít za tím.

Co chybělo?

Kolikrát jsme to předrbali, místo toho, abychom poslali centr do otevřené obrany, tak jsme na to šlápli a vrátili to zpátky. Nestříleli jsme.

Předchozí kolo proti Spartě jste hráli lépe. Neseděl vám soubojový styl Zlína?

Nám všeobecně sedí líp soupeři, kteří si to chtějí rozdat na férovku, než hrát dlouhé nákopy: poperte se vepředu, uvidíme, co z toho bude.

Tři stopery máte na marodce. Takže příště v Karviné zase?

Klidně. Když tam budu, tak tam budu.