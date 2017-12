Užívám si každou minutu, říká olomoucký kapitán Vepřek

Už přebolela prohra na závěr v Liberci?

Mrzí, že jsme to aspoň bodově nezvládli, když herně to nebylo pravé ořechové, ale zase si nebudeme kvůli tomu kazit celý podzim.

Který byl skvělý.

Podzim byl nádherný, fantastický, totální pohádka.

Jak jste si ji užíval na hřišti?

Každý zápas jsem si užil. Na začátku do prvních tří zápasů jsme šli s tím, že můžeme jenom překvapit, získali jsme šest bodů a nakoplo se to. Díky tomu jsme tam, kde jsme. Jsme hlavně skvělá parta, tahali jsme každý zápas od začátku za jeden provaz, znovu jsme potvrzovali vynikající výkony i výsledky.

Ve 32 letech jste s náskokem nejstarším sigmákem v poli. Berete fotbal jinak než dřív, že už víte, že si je potřeba v krátké kariéře ho také užívat, a ne se jím tolik stresovat?

Beru to už teďka tak, že každá minuta na hřišti je pro mě super. Snažím si to jen a jen užít, nestresovat se. Když se to nepovede, tak se to nepovede. Život jde dál.

Ale vám se vede. Pro soupeře bylo těžké přes vás projít. Jste důrazný i rychlý, jako byste omládl.

Nevím, já už osobní statistiky neřeším, nesleduju je, jsou mi celkem ukradené. Pro mě je hlavní, když šlapeme jako tým.

Kterému kapitánujete. Trenér Jílek říkal, že jste k pásce musel dozrát.

Jo, začal jsem víc pít, to je asi ono! Vážně: určitě jsem dozrál. Před dvěma roky to bylo něco jiného, bral jsem to jinak než teďka. Nyní to beru víc uvolněně, snažím se kluky spíš podpořit, ať se zbytečně nestresují.

Bylo vůbec potřeba si vzít v kabině slovo, když nebyl krizový moment?

Krizový moment nebyl ani jeden. Slovo si vezmu víceméně vždycky před zápasem, kdy v kolečku pokaždé něco řeknu. Ale nemůžu říct, že bychom měli nějakou krizi.

A co na jaře? Zaútočíte na poháry?

Každý hráč touží po evropských pohárech, chce dosáhnout co nejvýš, to chceme i my. Uvidíme, jaké bude jaro. Těžko teďka předpovídat. Může se nám stát, že chytíme začátek, budeme mít zase šest bodů a bude to zase něco jiného. Nebo se nám může stát, že první tři zápasy prohrajeme a bude to stát za prd. To se všechno uvidí.

Na podzim jste odpovídal na otázky, že Sigma sice všechny překvapila, ale vás ne. Opravdu jste v týmu viděl takový potenciál?

Bavili jsme s Alešem Škerlem na soustředění, že budeme nepříjemní pro hrozně moc mančaftů, což se nakonec ukázalo, že je pravda. Styl hry, co jsme si zvolili, funguje. Je náročný, ale nakonec se ukázalo, že nese svoje ovoce.

Překvapit i vás ale mohli ligový debutanti Václav Jemelka s Lukášem Kalvachem. Co říkáte na způsob, jakým do toho vletěli?

Vletěli do toho fantasticky. Vašek je obrovský poctivý skromný kluk, který to má v hlavě v pořádku, Lukáš to stejné. Výborně čte hru, v tom nám pomůže. Nebyl ani jeden zápas, kdy by se jeden z nich podělal. Nepodělal se nikdo.

Největší zážitek byla domácí výhra nad Spartou po 19 letech?

Já si vážím celého podzimu. Pro mě to bylo něco, co se tady nestalo hrozně dlouho, naposledy za Pivarníka to bylo něco podobného. Bral jsem to teďka jinak, užívám si to jiným způsobem. Krásná byla série bez prohry a především to, že máme tým, který se nenechá rozhodit a hraje pořád stejně. Se Spartou to byl pěkný bonbónek. Vyhrát před plným stadionem – fantazie!

Neobáváte se, že ztratíte opory? Chorý míří do Plzně...

Klukům přeju, ať se dostanou někam jinam, to určitě, ale zase na druhou stranu si myslím, že by byla škoda teďka odcházet, když je to takhle krásně rozehrané. Všechno se uvidí přes zimu.