Vepřek před Sevillou: Životní zápas, můžu dokázat, že na to mám

Co pro vás takový zápas znamená?

Vrchol kariéry. Nejen pro Sigmu, ale každý klub v Česku. Utkáme se jedním z nejlepších týmů na světě, takže svátek pro všechny. Přece jen jsem už starší oproti klukům, které máme. Ti si zahrají ještě jiné zápasy, ale pro mě je to stoprocentně životní utkání. Asi to bude znít blbě, ale na tohle utkání se každý víc podvědomě nachystá než třeba na ligové. Takový zápas může přijít jenom jednou za život.

Jenže poslední zápasy vám nevyšly. Dokážete to jako zkušený hráč hodit z hlavu?

Poslední zápas byl moc špatný, to víme všichni. Ukáže se v zápase, jak na tom budu. Já věřím, že jsem to hodil za hlavu. Teďka s tím nic neudělám a mohu všem akorát dokázat, že na to mám.

Jak se vám spalo po Baníku?

Hodně špatně. První noc skoro vůbec, druhou o něco málo líp. Teď už to je dobrý.

Podařilo se vám Baník setřást z hlavy i noh?

Baník setřást? Musíme se hlavně poučit. Rozbor na videu byl intenzivnější než obvykle. Viděli jsme chyby, co jsme udělali. Musíme je odstranit a jí dál. Pro nás je lepší tento rychlý rytmus, než celý týden trénovat. Regenerace, předzápasový trénink a jdeme znovu na to. Tohle mi vyhovuje víc, než trénovat.

Baník vám dal čtyři góly, neobáváte se, že to může být se Sevillou ještě horší?

Nemyslím si, že to může být horší než s Baníkem, bylo to bídný, dělali jsme dětinské chyby, naivní. Věřím, že to odstraníme. Strach určitě nemáme.

V odvetě v Kazachstánu jste kvůli červené kartě chyběl. Byla to pro vás muka?

Hrozný pocit, bezmoc, velká nervozita, daleko větší než na hřišti. Kluci zahráli fantasticky a s přehledem postoupili.

A teď si můžete zahrát proti TOP světové kvalitě. Kolik hráčů Sevilly vysypete z hlavy?

Já moc asi ne, to po mně nechtějte.

Nestojí za to si je nastudovat?

Měli jsem detailní rozbor, viděl jsem systém hry, schémata, které často využívají. Pokoukání je to krásné.

Na vás zřejmě bude hrát Jesús Navas. Ten vám něco nejspíš říká, ne?

Jo, samozřejmě vím, o koho jde, ale ono je asi jedno, kdo bude hrát.

Sigma doma hrála vyrovnané partie se španělským soupeři - Realem Madrid, Zaragozou, Mallorcou a Celtou Vigo. Je pro vás výzva na ně navázat?

Výzva je to celkově. Tenhle zápas je něco úplně speciálního, rádi bychom na to navázali a neprohráli.

Viděl jste zápasy vašich předchůdců v Sigmě?

Vůbec. To jsem možná ještě ani nebyl na světě...

... byl. Bude vyprodáno. Chcete divákům ukázat, že se vyplatí chodit nejen na soupeře, ale i na Sigmu?

To bychom hrozně rádi, aby lidi začali chodit na nás a nechodili jen na soupeře. Je to jeden z cílů, který jsme si dali. Myslím si, že předvedenu hrou - až na Baník - se nám to dařilo. Na Sevillu má být plný stadion a pokud budou lidi fandit a nejen sedět, tak nám to rozhodně pomůže a výkon všech půjde nahoru.