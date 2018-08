V největší šanci selhal. Letělo to do kytek, hlesl Vepřek

Druhý ligový gól ve 178. startu tak nepřidal, kapitána Sigmy to štvalo o to víc, že v podobné situaci se plzeňský Procházka dvě minuty před koncem nemýlil a Hanáci přišli proti mistrovi také o bod. „Je to zklamání, bylo to vyrovnané utkání. Měl jsem šanci, nedal ji. A dá se říct, že z toho stejného jsme dostali gól,“ litoval.

Proč jste v tutové pozici selhal?

Netrefil jsem to čistě. Trefil jsem míč šajtlí a letělo to do kytek.

Ublížilo vám, že jste to jako levák měl přes nohu?

Ne, to je úplně jedno, tohle musím trefit. Ani tím deštěm to nebylo.

V první půli jste hráli ve vedru, druhou v lijáku. Z extrému do extrému.

V první půli to bylo šílené, radši déšť. I když se balon v kaluži zastavoval, ale pořád je to lepší – dá se v tom dýchat, běhat.

Měl sudí zápas přerušit?

Ne, bylo to v pohodě. Zápasu to vůbec neuškodilo.

Zdálo se, že liják prospěl spíše Plzni. V dešti měla největší tlak.

Nemyslím si, že to bylo zrovna deštěm. Byly pasáže, kdy nás Plzeň přehrávala, kdy byla kvalitnější na míči, dokázala ho podržet víc, my jsme potom neuhráli několik balonů a tím jsme se dostávali pod tlak.

A z jednoho propadlého centru jste inkasovali rozhodující direkt. Kde byla chyba?

Letělo to přese mě, nevím, kdo tam byl...

Stejně jako proti Slavii jste doma nevstřelili gól. Problém je spíš vpředu?

Bez gólů se nedá vyhrát, na druhou stranu tohle utkání mělo skončit s nulou.

Byla těžší Slavia, nebo Plzeň?

Těžší byla pro mě osobně Slavia.

Jak porážka ovlivní přípravu na čtvrteční předkolo Evropské ligy s Kajratem?

Myslím, že není z čeho se vzpamatovávat, máme se od čeho odrazit. Výkon byl dobrý. Bohužel jsme nedali šanci. Pohár je trošku něco jiného, každý se na něj těší. Uvidíme.