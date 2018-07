Každý musí dát ego stranou, velí olomoucký kapitán Vepřek

V neděli (18.00) povede na trávník Androva stadionu svůj tým proti Slavii s kapitánskou páskou na rukávu a také s touhou zopakovat loňskou jízdu. „Bude důležité chytnout začátek. A hlavně si to chceme užít, bavit se fotbalem a přivést lidi na tribuny,“ sní 33letý obránce.

Olomouc - Slavia Sledujte v neděli od 18.00 online.

Co cítí fotbalista před startem sezony?

Těšíme se, že nám to konečně začne. Příprava byla naštěstí krátká a přežil jsem ji ve zdraví, za což jsem hrozně rád. Ale sezona je vždycky to největší, co může být. Každý vám řekne, že chce hlavně hrát. A byli bychom hrozně rádi, kdybychom proti Slavii měli plné hlediště, protože je obrovský rozdíl hrát před deseti tisíci lidmi, anebo jen před čtyřmi.

Počítáte, kolikátou sezonu v Sigmě už začínáte?

Už je to pravěk. (směje se) Jsem tu dlouho, ale sezony nespočítám. Nestresuju se tím a užívám si každý rok.

Zvlášť ten poslední se čtvrtým místem musel být užívání plný.

Byl úžasný, vyšel nám fantasticky. Chytli jsme začátek i díky partě, která se dala dohromady už ve druhé lize. Díky ní jsme tenkrát za postupem jen proletěli a pokračovalo to v první lize. Celá sezona byl takový bonus.

24,5 je průměrný věk mužstva Sigmy, což z něj činí páté nejmladší v lize.

Máte recept, jak se dělá parta?

Chemie týmu je velmi těžká. Každý z nás má nějaké své ego, ale v týmu ho musíme umět položit a dát stranou. Když děláte všechno, co můžete, jen pro tým, jde to na hřišti vidět. Myslím, že tohle nás minulý rok od soupeřů odlišovalo.

Nakolik pomáhají akce, kde se tmelí kolektiv?

Za mě je to dobré a vždycky se na ně těším. Teď na soustředění v Polsku jsme měli paintball a byla to pecka. Poznali jsme se zase trochu jinak.

V čem je letošní Sigma jiná než loňská?

Kostra a základ zůstaly víceméně stejné, k tomu přišel Dvořák, Nešpor, Pilař a Mandous. Všichni k nám zapadli dobře, jsou to charakteroví hráči, a ne žádní machýrci. O jejich kvalitu strach nemám a doufám, že můžeme úspěch zopakovat.

V prvních dvou domácích zápasech máte Slavii a Plzeň, tedy první dva týmy minulé sezony. Je to nevýhoda?

Je těžké říct, s jakým soupeřem bychom měli hrát, aby to bylo ideální. Los neovlivníme. Minulý rok k nám také nebyl bůhvíjak přívětivý a zvládli jsme to. Věřím, že za rok jsme se dostali zase o kousek výš a dokážeme to uhrát. Když budeme důslední, poctiví a pracovití, věřím, že to zvládneme.

Aspoň vás prověří před Evropskou ligou. Čekal jste, že si ji po období bídy ještě někdy zahrajete?

Já asi už určitě ne. Ale loňská sezona nám vyšla fantasticky. Někdo říká, že je škoda, že nám nevyšlo to třetí místo, ale když se na to člověk podívá, povedl se obrovský úspěch. To, že si zahrajeme minimálně dva zápasy v Evropské lize, je fantazie.

Co od zápasů v Evropě čekáte?

V pondělí se dozvíme soupeře a od toho se to bude odvíjet. Jestli chytneme Sevillu, tak tam asi moc šancí na postup není. Budeme si to chtít užít, a to nemyslím tak, že to budeme brát na lehkou váhu, ale mít radost ze hry, z poznání jiného města a toho, jak tam lidé berou fotbal. Na to se těším.