Trávník Slavii neřešil. Počítal jsem s tím, že v Jablonci zůstanu, řekl

Pořád se ale soustředí na Jablonec, kterému v pátek na Dukle pomohl asistencí k vítězství 1:0. „Dukla je pro nás vždycky nepříjemný soupeř, mají běhavý tým a nedají nám nic zadarmo, takže jsem rád, že se nám ten roh povedl,“ řekl Trávník.

Jak jste vnímal jednání mezi vaším klubem a Slavií o případném transferu?

Popravdě jsem to ani moc nevnímal. Dozvěděl jsem se to až na poslední chvíli. Něco jsem si přečetl v médiích, ale nějak zvlášť jsem to neřešil. Počítal jsem s tím, že budu hrát další zápas za Jablonec a v hlavě jsem to neměl.

Byla to vaše čtvrtá letošní asistence, patříte mezi nejlepší v týmu. Je to pro vás úspěšná sezona?

To jsem ani nevěděl, ale popravdě tyhle individuální statistiky moc nesleduji, důležité je, jaké výkony podáváme jako tým. Jsem na hřišti od toho, abych dával branky nebo je připravoval a proti Dukle se mi to povedlo. Zatím to však nejsou žádná vysoká čísla, chtěl bych určitě ještě více.

Díky čemu jste Duklu porazili?

Byli jsme na ně nachystaní celkem dobře, napadali jsme hned od gólmana, díky čemuž měli celkem problémy s rozehrávkou. Hřiště moc kombinaci nesvědčilo, bylo to zmrzlé a tvrdé. To nám vyhovovalo, sbírali jsme míče a mohli hrát.

Co jste dělal v kabině při výpadku světel?

Snažil jsem se alespoň chodit, abych úplně nevychladl. Nebylo to moc příjemné. Dvacet minut pobývat jen tak v kabině, to není dobré pro nikoho. Naštěstí jsme se potom na hřišti skvěle chytli.

Měli jste v hlavě, že se vám na Dukle dlouhodobě nedaří?

Ano, to nejde jen tak zapomenout a mávnout nad tím rukou. Ani nevím, kdy jsme tu naposled vyhráli. Už bylo na čase tuhle negativní šňůru přetrhnout.

Na jaře šest bodů, jste spokojený?

To by asi ani jinak nešlo, je to asi nejvíc, kolik jsme mohli získat (smích). Jen tak dále.

Měli jste v týmu dva jubilanty, trenér Rada odtrénoval třístý zápas v první lize a Tomáš Hübschman odehrál dvoustý, oslavíte to nějak?

Jsou to hezká čísla. Škoda, že Tomáš nedal gól, měl tam jednu dobrou střelu, která mohla padnout do sítě. Jestli je v plánu nějaká oslava, to nevím.

V zimě přišel nový kouč Petr Rada, co se změnilo proti podzimu?

Moc toho není, oni jsou s trenérem Kluckým hodně podobní. Akorát pan Rada je trošku impulzivnější. Když se mu něco nelíbí, tak je to špatně a dá to najevo.