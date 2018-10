Když Trávník roste. Z tichého šikuly se stává hvězda, jaká lize chyběla

Pokud jste sledovali, jak hattrickem a přihrávkou rozcupoval do té doby doma velmi silnou Příbram, možná jste si všimli, jak slavil třetí gól.

V běhu se odrazil, ve vzduchu roztáhl ruce a po dopadu jimi lehce švihl podél těla.

Tak nějak – jen o něco okázaleji – se přece z branek pravidelně raduje Cristiano Ronaldo!

Možná chtěl Trávník superhvězdu Juventusu známým gestem napodobit, možná ne. Střelecky se mu to každopádně povedlo – díky němu Jablonec vyhrál 6:0 a reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý na tribuně uznale pokyvoval hlavou.

Na šikulu, kterému bylo v květnu čtyřiadvacet, v první nominaci nezapomněl, ale na hřišti mu ve dvojzápase se Slovenskem a Ukrajinou nedopřál ani minutu. Příště by se to mohlo změnit, zvlášť pokud jabloneckému tahounovi vydrží forma, kterou udivuje od začátku sezony.

Ve dvanácti kolech stihl šest ligových gólů, k tomu stejný počet přihrávek. Kdyby se ve fotbale sčítaly body jako v hokeji, jen boleslavský šutér Komličenko by měl víc.

Neřádil jen v Příbrami, před měsícem dvěma góly řídil senzační vítězství 3:0 nad Plzní. A Evropská liga? Dva zápasy ve skupině, dva góly, navrch jedna asistence.

Přitom do léta byly jeho statistiky průměrné: 134 ligových zápasů, 10 tref. Nikdy nedal za rok víc než čtyři góly a hattrick se mu naposledy povedl ve třetí lize, kterou jako bažant kopal za béčko Slovácka.

Jenže na podzim za ním hoří tráva.

„A to jsem se před Příbramí bál, že by mě během reprezentační pauzy mohla forma opustit,“ říkal po utkání. „Naštěstí se to nestalo.“

Zpravodajství z 12. ligového kola

Naopak, Trávník ukázal, že z něj roste hvězda, jaká lize chyběla. Už pár let se vědělo, že v něm něco je – jinak by za něj Jablonec neposlal Slovácku deset milionů, nebyl by kapitánem reprezentační jedenadvacítky. Před rokem po malém Euru by o něj neměla zájem Sampdoria Janov, v zimě by ho nelákala Slavia.

Ale i když se čím dál častěji blýskl parádním výkonem, pořád chybělo to hlavní: produktivita.

„Michal je motor týmu. Pracovitý typ, dává do hry hodně energie,“ chválil ho kouč jedenadvacítky Vítězslav Lavička. Jenže motor dlouho nešlapal úplně na plný výkon.

Až teď. Proti Příbrami se Trávník nejdřív trefil parádně z dálky levačkou. Druhý gól? Penalta pravačkou do vinglu. A na závěr další rána pravou nohou ke vzdálenější tyči.

„Pokud máte záložníka, který je dobrý, tvořivý, je to všechno hezké. Ale když nestřílí góly, je vlastně poloviční,“ líčil po Trávníkově exhibici jablonecký trenér Petr Rada. „Záložníci, kteří dávají branky, jsou extra cenění. A na Michalovi je vidět, jak je v pohodě a věří si.“

A tak se Rada musí obávat, jak dlouho ještě na Trávníkovy góly bude spoléhat. Že by v takové formě zůstal v Jablonci i na jaře? Těžko věřit. Slavia, Sparta i zájemci ze zahraničí jsou už teď ve střehu.