Jablonecký záložník Trávník: Moje výkony šly dolů, jaro bude lepší

Střední záložník Michal Trávník patřil na Euru k nejlépe hodnoceným českým fotbalistům a čekalo se, jestli po něm nesáhne nějaký zahraniční klub. Jenže nakonec zůstal v prvoligovém Jablonci, na podzim plnil roli klíčového tvůrce hry a rozehrávače většiny standardních situací. Úvod sezony se Trávníkovi povedl, ale postupně jeho výkony uvadaly a bylo to znát i na hře jabloneckého týmu, který se z horních pater tabulky propadl po konci podzimní části na 8. příčku.

„Sestup výkonnosti jsme u něj zaznamenali a bavili jsme se o tom,“ poznamenal Zdeněk Klucký, jenž vedl na podzim Jablonec jako hlavní trenér a po prosincovém příchodu kouče Rady se stal jeho asistentem. „Bylo to nejspíš tím, že Michal přijel z jednadvacítky, pak měl samozřejmě několik dní volno, neabsolvoval s námi celou letní přípravu a do toho našeho rozjetého vlaku naskočil až nedlouho před začátkem ligy. Proto si myslím, že mu docházela šťáva a neměl z čeho brát. Na podzim to prostě od něho nebylo ono, nebyla tam vidět ta nadstavba, která ho zdobila v předchozím ročníku. Do jarní části ho zase potřebujeme probudit,“ dodal Klucký.

Trávník nehledal výmluvy a výtky sebekriticky přijal. „Začátek jsem měl docela dobrý, ale pak to se mnou šlo nějak dolů. Ty moje výkony mohly být celkově určitě lepší,“ uznal 23letý jablonecký středopolař Michal Trávník.

Podle něho přišel zlom v utkání 4. kola doma s Duklou. Stav byl 2:2 a už v nastaveném čase pískl sudí pro Jablonec pokutový kop. Trávník si vzal míč, ale poslal ho vedle brány a okamžitě poté zazněl konečný hvizd...

„Jsem obrovsky zklamaný, že jsem to nezvládl. Na penaltu se nikomu nechtělo a já jsem si věřil. V zápase se mi celkově moc nedařilo, tak jsem to chtěl zachránit vítězným gólem, což se nestalo,“ soukal ze sebe tehdy bezprostředně po utkání.

„Nedat penaltu za takového stavu v 93. minutě, to se mnou trošku zamávalo. Něco se ve mně nějak zlomilo, možná jsem to pak měl pořád zbytečně v hlavě trochu víc, než bych měl a už se mi do konce podzimu moc nedařilo,“ přiznává nyní.

Jeden ne příliš vydařený podzim však nijak nesnižuje potenciál, který v podhrotovém tvořivém záložníkovi třímá. Důkazem je, že si Trávníkovy služby vedení FK Jablonec v čele s majitelem Miroslavem Peltou v půlce ledna pojistilo na další roky a podepsalo s ním novou smlouvu až do 30. června 2020.

„Jsem rád, že budu pokračovat v Jablonci. Máme tu skvělou partu a věřím, že dotáhneme sezonu do úspěšného konce. Chceme hlavně vyhrát domácí pohár, to je pro nás priorita číslo jedna. A v lize se chcem určitě z toho osmého místa zvednout. Pro mě osobně je důležité, že oproti létu teď budu s týmem celou zimní přípravu, na jaro pořádně potrénuju a bude to lepší.“

Trávník přišel do jabloneckého klubu ze Slovácka v létě 2015 a za poměrně krátkou dobu dva a půl roku zažívá už čtvrtého hlavního trenéra. Na sever Čech si ho přivedl Šilhavý, po něm nastoupil k týmu Frťala, toho vystřídal Klucký, jehož v prosinci nahradil Rada.

„No, střídá se to pěkně, pro nás hráče se pořád v zimní přípravě něco mění a jsme vždycky zvědaví co. Pokud jde o příchod trenéra Rady, nějakou změnu jsme možná po tom nepovedeném konci podzimu čekali,“ uvedl Michal Trávník, který aktuálně pobývá s fotbalisty Jablonce na soustředění v Portugalsku.