Splněný dětský sen. S reprezentací se Trávník vrací na hřiště, kde začínal

S českými lvíčaty odehrál Michal Trávník v Uherském Hradišti dva kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy do 21 let. Dnešní duel Ligy národů s Ukrajinou ale staví odchovanec Slovácka výše.

„Když jsem tady začínal, tak jsem si to přál. Teď se mi to splnilo,“ těší se záložník Jablonce na návrat do míst, kde fotbalově vyrostl.

V původní nominaci jste přitom nebyl. Mrzelo vás to hodně?

Je tady velká konkurence. Vím, kolik hráčů se v reprezentaci točí. Jsem v nominaci áčka potřetí a ani jednou to nebylo napoprvé. Už to beru jako normální věc. Jsem rád, když dodatečná pozvánka přijde. Teď to bylo na poslední chvíli. Už jsem moc nedoufal.

Byl byste hodně zklamaný, pokud byste nenastoupil?

Jasně, že bych chtěl odehrát jakoukoliv minutu, ale to záleží na trenérech. Zklamaný bych nebyl. Jsem rád, že tady vůbec můžu být.

Hrát na domácím trávníku s národním týmem je speciální, že?

Bude to něco jiného, když budeme trénovat a hrát na stadionu, kde jsem začínal, než třeba v zahraničí. Obrovsky se na to těším. Mám tady hodně známých, rodinu. Přijde jich dost.

Měl jste vůbec čas pro ně sehnat lístky?

Když jsem přijel na sraz, hned se mě ptali, kolik lístků budu chtít. Nebyl problém říct nějaké číslo. Ale nebylo jich tolik. Lidem, kteří mi předtím psali, jsem odpovídal, že nevím, jaká bude nominace. A když viděli, jak rychle vstupenky mizí, tak si je většina koupila sama.

Potkáte se nejbližšími?

Jasně, mohli by sem přijet, když máme volno, ale moc to v úvahu nepřipadá. Máme svůj režim, ani nepočítám, že bych chodil někde po městě.

Přivítal jste, když jste se na Moravu přepravili letecky?

Z Prahy do Kunovic jsem nikdy neletěl. Jednou z Kunovic do Turecka na soustředění. Bylo to příjemné. Dálnice mám teď celkem dost. Jezdím často, letecky to bylo výrazně rychlejší. Sotva jsme vzletěli, tak jsme přistávali. To bylo super.

Po utkání s Ukrajinou letíte do ruského Rostova. Láká vás, že si zahrajete v dějišti letošního světového šampionátu?

Pro nás je důležitější čtvrteční utkání proti Ukrajině. Víme, že je to důležitý zápas, a bereme ho jako mistrák. O Lize národů jsme měli instruktážní promítání. Rusko jsme viděli hrát na mistrovství, je to kvalitní mančaft. Šampionát tam zanechal určitě nějakou stopu a zápas bude mít dobré parametry.

Jak vás vyprovodil z Jablonce bývalý reprezentační trenér Rada?

Volal mi v úterý, že mu ani nezavolám, že jsem nominovaný. Že si to musí přečíst v novinách. Pak mi ale popřál hodně štěstí. I když jsem z klubu na chvíli po ligové porážce s Opavou vypadl, jsem s týmem pořád.

Liga má za sebou sedm kol. Co říkáte na Slovácko?

Pořád ho sleduji. Po dobrém rozjezdu jsem myslel, že na tom budou lépe, ale poslední dva zápasy se jim nepovedly. Ale kvalitu v týmu mají a věřím jim, že se nebudou strachovat o záchranu. Překvapil mě Zlín, že je tak nahoře. Měli i štěstí, tři zápasy vyhráli v poslední minutě. Ale to k tomu patří.

Vy jste naopak štěstí neměli při losu základní skupiny Evropské ligy. Zklamal vás hodně?

Není to úplně atraktivní skupina. Chtěli jsme nějaký velkoklub. Zase jsou to ale tři velmi kvalitní mančafty. Postoupit ze skupiny bude hodně těžké. Francouzské Rennes by mohlo být favoritem skupiny. Dynamo Kyjev jsme viděli se Slavií, nepříjemný soupeř. Astana je daleko, cestování bude dlouhé. I kvůli časovému posunu to bude hodně obtížné.

V Jablonci začínáte čtvrtou sezonu. Přitom se mluvilo o zájmu Slavie. Jak vnímáte tyhle spekulace?

Pořád se o tom diskutuje. Chtěl bych se v budoucnu fotbalově posunout. Jestli by to byla Slavia, nebo zahraničí, je otázka. Koho by to nelákalo.