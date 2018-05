Brno mělo moc velké oči, myslí si jeho bývalý úspěšný asistent Šmarda

Toho, že nejméně na další rok to tak i zůstane, protože Zbrojovka v první lize vůbec nebude, Šmarda lituje. „Je mi z toho smutno. Byl jsem zde tři roky a přirostlo mi to tu k srdci,“ přiznal v sobotu večer současný asistent trenéra v Jihlavě.

Proč úpadek brněnského fotbalu dopadl až takhle?

Někdy to tak ve fotbale chodí. Podle mého názoru měli v Brně až moc velké oči, chtěli hrát něco jiného, než na co asi měli tým, a trochu se přepočítali. Dopadlo to, jak to dopadlo. V tomto ročníku v řadě zápasů nepodávali špatný výkon, ale buď dopláceli na produktivitu, že nedali gól, nebo nějaké hloupé góly dostávali. Když je to pohromadě jedno s druhým, dopadne to takto. Je to velká škoda. Brno je fotbalová značka, patří do ligy. Je velká škoda, že v ní nebude.

Máte z dění v Brně dojem, že se tam práce, kterou jste s Kotalem dělali, rozházela?

Chtěli zde hrát jiným způsobem hry, zatraktivnit herní styl, přinést něco jiného. Tak O. K., nebylo nám nabídnuto prodloužení spolupráce, rozloučili jsme se. Ale já si myslím, že na to, co chtěli, musíte mít jiný tým. A stejně, i když složíte tým z lepších fotbalistů, tak když nebudete vycházet z dobré defenzivy, z obranné hry, tak nemůžete mít dobrou ofenzivu.

Přišlo vám v sobotu, že Jihlava měla na hřišti s brněnským útokem starosti?

Podívejte se, hrál proti nám Růsek, ten začíná v lize. Nemůžete sázet na mladého kluka, že vám bude zachraňovat ligu. Od Bazeljuka (ruský útočník) očekávali asi víc, a jestli měl nějaký zdravotní problém, nezapadl, nevyšlo mu to… tam je to asi složitější. Od Acosty (uruguayský záložník) asi čekali taky víc. Je to jen můj pohled zvenčí, ale opravdu si myslím, že Brno mělo velké oči. Postupem času to nezvládli, až spadli.

Přesto, je to pro vás po dobrém konci podzimu a zdařilém startu jara překvapení?

Hodně s nimi zamávaly zápasy doma. Karvinou měli porazit, nebylo to špatné, ale fotbal se hraje na góly, na produktivitu. Musíte vycházet z dobré obrany, hrát na nulu a pak spoléhat na to, že nějaký gól dáte.