Nová sezona, nová naděje. Brněnský útočník Škoda hlásí návrat

Je to už skoro rok, co si mohl takhle po fotbalovém zápase lebedit. Se zraněním v oblasti pánve a třísel se začal potýkat během minulé zimní přestávky, dal se sice dohromady na ligové jaro, ale to už protrpěl. V červnu pak musel na operaci, které se chtěl vyhnout.

Až během nového druholigového ročníku začal zase trénovat; napřed měsíc běhal a doháněl kondici, poslední dva týdny se připravoval s mužstvem. S novou nadějí se Škoda upíná k tomu, k čemu se poprvé upínal už v únoru, kdy se vracel poprvé, a sice že už se potíže podařilo vyřešit.

„Před jarem jsem dva měsíce netrénoval, hrál jsem pak přes bolest. Na poslední tři kola už to nešlo vůbec. Táhlo se to doteď. Bolelo to, i když jsem se převalil v posteli, i když jsem nic nedělal. Pomohl mi operační zákrok. Jsem rád, že je to za mnou,“ pověděl 30letý fotbalista.

Škoda a Magera vedle sebe? Šustr ví, jak by je postavil

Za titěrných deset minut Škoda v neděli ukázal, jak by mohl být Zbrojovce platný. Jednu šanci přihrávkou vytvořil, do dalších dvou se ideálním výběrem místa v pokutovém území dostal. Chyběl tomu jen gól. V obou případech pálil nohou, obě střely mu vítkovický brankář Martin Šustr s vypětím sil zlikvidoval.

Ashiru ukončí podzim, Růsek může pokračovat Hned tři zranění musela o víkendu a krátce po něm řešit Zbrojovka Brno. Antonín Růsek sice v neděli s bolestivě nakopnutým kolenem střídal, absolvované vyšetření ale další komplikace neukázalo a 19letý hráč pokračuje v tréninku. Jan Sedlák si kvůli zranění kotníku tři dny odpočine, pak se vrátí do přípravy. Musefiu Ashiru má natržený sval, kontrola ho čeká až za 10 dnů a podle webu brněnského klubu je pravděpodobné, že si na podzim už nezahraje.

„Michal je hráč, který je schopen řešit herní situace kolem vápna, umí se dostat do zakončení a jeho zakončení je kvalitní. Má nadstandardní věci,“ zhodnotil potenciál dlouho postrádaného Škody brněnský trenér Pavel Šustr.

Do závěru nedělního duelu za stavu 3:0 poslal vedle Škody i Lukáše Mageru, dalšího navrátilce po zranění. V relativně bezpečné situaci si vyzkoušel to, co už beztak v hlavě měl, a sice že by vysocí a produktivní chasníci Magera se Škodou mohli nastupovat i společně.

„Proč by nemohli? Škodův post je pod útočníkem, na místě tzv. chytřejšího hráče. Meggy (Magera) je typický střední útočník,“ vysvětlil Šustr.

10 zápasů stihl Michal Škoda v roce 2018 odehrát, v sedmi z nich byl v základní sestavě. 1 vstřelený gól v tomto kalendářním roce je chatrnou bilancí obvykle produktivního střelce.

S tím, že jeho comebacku chyběl gól, si Škoda příliš hlavu nelámal. „Jsem hodně spokojený,“ usmíval se. „Špatně jsem (v šanci) trefil míč, gólman to dobře chytil, ale vyhráli jsme 4:1, takže mě to nemrzí. Jsem rád, že jsem se do nějakých šancí dostal, a snad to bude zápas od zápasu lepší. Hlavní je, že jsme vyhráli a že můžu hrát a trénovat bez bolesti,“ řekl.

Ze svého výkonu neměl špatný pocit. „Pár kontaktů s míčem jsem měl, nemyslím si, že jsem něco vyloženě zkazil. Jen že jsem nedal gól. V tréninku je to jiné, tam je balonu hodně, takže občas mi ještě překáží. To je (po pauze) asi normální,“ konstatoval. Posledních devět měsíců bylo pro něho velice složitých. Zbrojovka na jaře prohrávala, propadala se tabulkou a nakonec z první ligy sestoupila, což Škoda sledoval spolu s některými dalšími spoluhráči z tribuny. A když začala Brnu druhá liga, usedl na tribunu znovu.

Proto když mu trenér Šustr v týdnu před zápasem proti Vítkovicím řekl, ať už se připravuje jako součást sestavy, nekalkuloval s tím, zda bude hrát od začátku, od poločasu, nebo na konci. „Musím předvádět co nejlepší výkony. Jestli mě pak trenér postaví, případně na jaké místo to bude, to už já nemůžu vědět,“ pravil Škoda.