Brněnský útočník Škoda hlásí návrat. Vyléčil ošemetné zranění

Na začátku loňského prosince odehrál Michal Škoda za brněnskou Zbrojovku poslední podzimní zápas proti Zlínu, a je zcela otevřené, že zasáhne i do prvního jarního duelu v sobotu na Bohemians.

Že to je pro stabilního ligového hráče naprosto běžná bilance? Jen částečně. To, co bylo ze Škodova pohledu mezi prosincem a únorem, se dá brát všeljak, jen ne jako běžná zima.

Potrápilo ho ve fotbale poměrně nezvyklé zranění, otok na stydké kosti. Podobný problém, který v závěru kariéry krutě sužoval bývalého nejlepšího házenkáře světa Filipa Jíchu.

„Vzniklo to z přetížení. Vloni, jak jsem se vracel z Norska, jsem měl jen dva dny dovolené, a ty jsem promarodil v posteli. Šlachy a svaly v oblasti pánve se přetížily, což mělo za následek otok,“ popisuje svoje patálie Škoda.

Zraněním pro něho vyvrcholilo už tak složité období. Poté, co se střelecky zaskvěl v minulé sezoně, odešel Škoda do Norska, kde se ale neuchytil, a putoval zpět do Brna. Tam se po zápasovém výpadku trápil, pendloval mezi sestavou a lavičkou.

Když si pak místo v závěru podzimu vybojoval, přišel nový problém.

„Vystřelovalo to do břicha a do třísla. Nebylo to ale tak kritické jako u Jíchy, který musel se stydkou kostí na operaci. Já už trénuji naplno, jsem zdravý a jsem za to strašně rád,“ říká Škoda s úlevou v hlase.

Konec zimního příběhu je totiž dobrý. Návrat do kádru dokonce ve Škodově případě skončil cestou na herní soustředění do Turecka, kam mu klub napřed nevyřizoval letenky. Když se zjistilo, že je nedávný nejlepší střelec Zbrojovky ready, letěl za týmem za teplem sám o dva dny později.

S Jíchou se osobně nezná, vídal ho jen v televizi. Ale časem začal uvažovat i o tom, že si sežene číslo a zavolá mu. To kdyby bolesti přetrvávaly.

Tak zlé to ale nebylo. Škoda sice nebyl v zápasovém režimu, ale chodil do posilovny a běhat taky mohl.

„Nějakých čtrnáct dní v lednu jsem jezdil na kole, byl jsem v posilovně, pak už jsem chodil běhat ven. Trénoval jsem dvakrát denně, byl jsem pod dozorem kondičního trenéra, takže jsem se připravil poctivě a v rámci možností. Je samozřejmě lepší být s mančaftem a absolvovat všechno, ale s tím, co jsem natrénoval, když mi to zdraví dovolilo, můžu být spokojený,“ podotkl Škoda. Deset dnů v Turecku už absolvoval bez úlev, do všech tří přípravných zápasů tam z lavičky náhradníků zasáhnul.

„Původně to bylo naplnánované tak, že začnu naplno s tréninkem až v Turecku. Letenky se ale musely objednávat dopředu a já jsem tedy svoji neměl. Léčba však šla podle plánu, dorazil jsem tedy o dva dny později a nic mi neuteklo,“ dodal.

V týdnu před ligou čeká Škodu ještě hodně práce. Vyrovnat se s přechodem na vymrzlé venkovní trávníky v Česku, což je oproti Turecku znatelný rozdíl, dohnat herní manko, pokusit se zabudovat do sestavy.

V ní je na jeho postu pod hrotem znatelný přetlak. O svoje místo tam bojují Tomáš Pilík s Milošem Kratochvílem. „Tohle nechám na trenérovi, ale je jasné, že konkurence je velká,“ uznává.

Vzhledem k tomu, že pozici na kraji zálohy si bude nárokovat největší zimní posila Rafael Acosta, a v útoku si dělá stejné ambice další nový hráč Konstantin Bazeljuk, je jasné, že na všechny se v sestavě Zbrojovky nedostane.

Tohle téma Škodu bude zajímat, ne že ne. Momentálně si ale nejvíc cení toho, že je znovu zdravotně v pořádku.

„Fyzicky se taky cítím docela dobře, jen herní praxe není taková. Ale myslím si, že každým tréninkem s balonem je to lepší a lepší. O nějaké formě nechci moc mluvit, to člověk pozná stejně až po pár zápasech, ale snad to je tak, jak to být má. Zapojil jsem se do hodně tréninků, nácviků a her, které by mi měly v návratu pomoct,“ věří.