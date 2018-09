Při premiéře v PSV mužem zápasu. Sadílek: Snad jsem ukázal, že na to mám

Devatenáctiletý Sadílek se od začátku sezony připravuje s prvním týmem a v nizozemské lize chodí na lavičku. Trenér Mark van Bommel se rozhodl dát českému záložníkovi šanci v poháru a kapitána juniorky zařadil do základní sestavy.



„Doufal jsem, že bych mohl nastoupit, třeba ne od začátku, aspoň na chvíli. Před zápasem jsem byl trošku nervóznější, ale všichni v kabině mě podporovali, to mi hodně pomohlo. Při zápase už všechna nervozita úplně odpadla a myslím, že jsem se snad i předvedl. Někde v novinách mě dokonce vyhlásili hráčem zápasu. Tak snad jsem ukázal, že na to mám,“ řekl Sadílek v rozhovoru pro web své zastupující agentury Nehoda Sport.

V zápase mu pomohlo i to, že vedle svých vrstevníků měl po boku i zkušené spoluhráče. „Měli jsme v sestavě hodně mladých hráčů, hned pět nás tam bylo z ročníku 1999, ale byli tam i kluci, kteří mají s PSV už čtyři tituly, dva Australané, co odehráli na posledním mistrovství světa všechny zápasy. Takže to byl takový mix mládí se zkušenými borci,“ popisoval Sadílek, jehož o tři roky starší bratr Lukáš hraje ligu za Slovácko.

Talentovaný fotbalový záložník Michal Sadílek v barvách české reprezentace

Z pozice defenzivního záložníka se snažil tvořit hru a dokonce přihrál na důležitý druhý gól. „Mám z toho radost, protože z pozice defenzivního záložníka se tak často do čísel nedostávám. Navíc tohle byl důležitý gól, zvyšovali jsme před poločasem na 2:0, šli jsme do kabiny s větším klidem. A ještě jsem přihrával Trentovi Sainsburymu, se kterým si tu hodně rozumím, takže jsem měl radost i za něj,“ dodal Sadílek.



Ačkoli šlo o jeho první start za áčko, vytížení mu nechybí, jelikož hraje za druholigovou juniorku a také se s ní účastní mládežnické Ligy mistrů. „Náročné to je, ale mám radost, že můžu takové zápasy hrát. V juniorské Lize mistrů jsou velké zápasy, vysoké tempo, užívám si to, navíc když se vyhrává. Ale i když to je náročné, tak mi to vyhovuje mít dva zápasy v týdnu, mám radši, když často hraju,“ řekl.

„Devatenáctka se mnou do Ligy mistrů počítá. Když hraje druholigová juniorka doma, tak chodím hrát za ni, jinak jsem na lávce s áčkem. Teď půjdu s áčkem zase na lavičku proti Bredě, v neděli juniorku vynechám a ve středu hrajeme Ligu mistrů s Interem Milán, takže takový je nejbližší program,“ dodal.