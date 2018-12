Před debutem za Eindhoven mi ztěžkly nohy, přiznává Sadílek

„Trochu mi ztěžkly nohy, ale byla to zdravá nervozita,“ popisoval Sadílek svůj první start v nejvyšší soutěži v rozhovoru pro web hráčské agentury Nehoda Sport.

Odchovanec Slovácka, kde působí jeho o tři roky starší bratr Lukáš, za úřadující nizozemské šampiony odehrál závěrečných 12 minut při domácí výhře 6:0 nad Excelsiorem Rotterdam.

„Už o poločase, kdy to bylo 2:0, za mnou přišel asistent trenéra a řekl mi, ať se rozběhám, že Hendrix má trochu bolesti v kotníku. Tak jsem začal doufat, že už by to konečně mohlo vyjít,“ uvedl Sadílek. „Deset minut jsem se rozběhával, pak jsem si šel zase sednout, jenže Hendrix pak pokazil nějaký balon, Van Bommel se naštval a zavolal na mě, ať se jdu zase rozběhat. A zhruba čtvrt hodiny před koncem jsem tam šel.“

Sadílek za A-tým v září poprvé nastoupil v domácím poháru, ale premiéra v nejvyšší soutěži pro něj byla výjimečná. Dočkal se jí podesáté, předtím byl při zápasech v Eredivisie devětkrát na lavičce.

„Bylo to doma, před plným stadionem,“ líčil. „Ale nebál jsem se, byla to taková zdravá nervozita z toho, že je to poprvé v první lize. Že je to velký moment.“

Pomohlo mu i to, že starší spoluhráče dobře zná.

„To určitě, s áčkem jsem od začátku sezony, kluky znám a pomohli mi i teď na hřišti, jak jsem naskočil. Chytil jsem se hned dobrou přihrávkou a pak to šlo samo,“ pochvaloval si Sadílek, který do PSV odešel ze Slovácka před třemi roky.

Český záložník mohl přímo na hřišti slavit další tři branky. K páté trefě pomohl chytrou přihrávkou ve středu hřiště, kterou založil rychlý brejk. „Já byl vlastně namočený ve všech třech gólech,“ usmál se velký fotbalový talent, který coby štítový záložník vyniká ohromným fyzickým fondem. „Při čtvrtém jsem vyhrál hlavu ve středu hřiště, při pátém to byla ta přihrávka středem a šestá akce šla taky přese mě.“

Devatenáctiletý střední záložník a reprezentant do 20 let je kapitánem juniorky PSV, s níž hraje mládežnickou obdobu Ligy mistrů Youth League. Nespekuluje však o tom, zda mu úspěšný debut pomůže k většímu prostoru v A-týmu PSV.

„Nechci moc předbíhat, byl to skvělý zážitek, ale žiju hlavně ze zápasu na zápas. Je mi v podstatě jedno, jestli hraju Eredivisie za áčko, nebo Youth League za devatenáctku. Rozdíly v tom nedělám. Všude se chci prezentovat úplně stejným způsobem a pomáhat svému týmu,“ hlásí pokorně.

Dnes může přibýt v jeho kariéře další milník. Ačkoliv v závěrečném utkání základní skupiny mužské Ligy mistrů už beznadějně poslední PSV Eindhoven bude hrát jen o čest, Sadílek na slavném stadionu San Siro, který je domovem Interu Milán, může prožít debut v nejslavnější klubové soutěži světa.

Devatenáctiletý odchovanec Slovácka Michal Sadílek z Uherského Ostrohu si v pátek odbyl debut v nizozemské lize v dresu PSV Eindhoven proti Excelsioru. Dnes večer může prvně nahlédnout i do Ligy mistrů.

