Reprezentant Řezáč: Nevyhrát oba zápasy, už na srazu na jaře nejsem

Na srazu lvíčat byl už potřetí, ale poprvé nastoupil v základní sestavě. A hned se mohl radovat ze dvou výher. Nejprve v Ústí nad Labem Češi porazili San Marino 3:1 a poté vyhráli v Kišiněvě 4:1.

„A to jsme dostali jako první gól a ještě jsme nedali penaltu,“ hodnotil zápasy Michal Řezáč. „Ale byla to dvě povinná vítězství. Myslím si, že kdybychom je nevyhráli, tak už nikdo z nás v reprezentaci na jaře nebude,“ pousmál se.

Češi totiž kvalifikační boje nerozjeli nejlépe. Nejprve remizovali s Běloruskem a pak prohráli v Chorvatsku. V pětičlenné tabulce byly tohle zápasy o přežití, o zachování naděje na dotáhnutí Chorvatska a Řecka. Týmů, které jsou v tabulce na prvním a druhém místě. „Myslím si, že s výsledkem byli všichni spokojení. Na naší hře ale máme stále ještě co zlepšovat,“ je přesvědčen mladý krajní obránce.

Za šanci, kterou dostal, je Řezáč moc rád. Vždyť ještě na jaře hrál na hostování ve Vítkovicích. „Teď sbírám zkušenosti. Je to trochu něco jiného než v klubu. Přijde mi, že do utkání nároďáku jde člověk s větší nervozitou než do běžného ligového zápasu,“ dodal. A nevadí mu ani fakt, že do ostrého duelu se dostal až na třetím srazu, který absolvoval. „Už jen být součástí týmu je dobré a člověk se učí nové věci. Jsem za to moc vděčný.“

Tréninky na srazu jsou podle něj četnější. Ale jejich náplň se výrazně neliší od těch klubových. „Každý trenér chce hrát útočně pro diváky. V tom je to podobné,“ vysvětluje Michal Řezáč.

Teď už musí myslet na klubové povinnosti. Následuje pro něj náročný program. Po úterním večerním příletu přespali s mimopražskými spoluhráči v hotelu, ve středu ráno už se hlásil na tréninku na Střeleckém ostrově a zítra odjíždí s týmem do Třince, kde se Dynamo utká v sobotu o první místo v tabulce s aktuálně vedoucími domácími.

„Koukali jsme na video. Třinec je letos opravdu silný a má velmi dobrý tým. Bude těžké tam uspět,“ míní Řezáč. Ale na tamní stadion má dobré vzpomínky. Vždyť před dvěma lety tam svým prvním gólem v kariéře ve druhé lize rozhodl o vítězství Jihočechů 1:0. Pokud by se mu něco podobného povedlo i teď, rozhodně by se autor letos jednoho gólu nezlobil.

Kdo se dokázal v reprezentačních zápasech gólově prosadit, to byl záložník Filip Blecha z Táborska. Ten startoval společně se spoluhráčem Součkem v pauze za výběr do 20 let a v zápase Elitní ligy se podílel dvěma brankami na výhře Česka nad Švýcarskem 4:1. Češi tak poskočili na druhé místo za Anglii.

Táborsko hraje v sobotu poslední letošní domácí zápas. Na hřišti v Kvapilově ulici přivítá od 13.30 hodin Varnsdorf.