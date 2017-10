Petráň „vyžral“ gól spoluhráči. Takové situace nepouštím, řekl

Co Řezníčka vedlo po výhře 2:0 nad Vlašimí k takovému obvinění? K jeho noze totiž mířila z pravé strany přihrávka Ladry, ale v tu chvíli míč zastavil Petráň, který stál k bráně zády. Jenže blonďatý útočník věděl, co dělá, a z otočky se nemýlil.

„On si křiknul, ale já jsem útočník a takové situace nepouštím. Věřil jsem si, otočil jsem se a bodlem jsem dal míč na zadní tyč, o kterou se odrazil do brány,“ popisoval svůj pátý „zářez“ do letošních střeleckých tabulek.

Tam mohlo být zaplněno i více políček, jenže pětadvacetiletý forvard měl nucenou pauzu zaviněnou uloženým disciplinárním trestem. Kvůli němu přišel ve FNL o čtyři kola a nyní stále nastupuje v podmínce.

„Snažím se hrát tak, abych zbytečně nedostal červenou kartu nebo dvě žluté. Jednu jsem teď dostal, takže jsem se poté hlídal, aby nepřišla druhá. To bych si fotbal nezahrál hodně dlouho,“ uvědomoval si Petráň.

Za vyloučení ve Vítkovicích mu komise původně uložila dvouměsíční „flastr“, který následně zmírnila.

„Většinou se to odpouští, takže jsem věřil, že u mě to bude stejné,“ prohlásil Petráň.

Nicméně i tak mu zápřah v promeškaných ostrých zápasech chyběl. Jenom trénovat a nemít konfrontaci se soupeři, to zkrátka nevoní žádnému hráči.

„Je to nepříjemné. Když člověk trénuje, chybí mu zápasová vytíženost. Stačí ale pár zápasů a bude to zase v pohodě,“ dodal Petráň, jenž si pochopitelně cenil vítězství, které Pardubice posunulo na třetí místo. To budou hájit v sobotu na hřišti čtvrtého Třince.