Karvinský Mravec: Mám dvě univerzity, ale hlavně jsem fotbalista

„Každý fotbalista v přestupovém období hledá nějaké možnosti a v mém případě se objevila Karviná. Poctivě se připravuji a uvidím, jak to dopadne,“ řekl třicetiletý Mravec.

Měl jste o karvinském týmu nějakou představu?

Jasně, mám v české lize hodně kamarádů. Ze Žiliny se dobře znám s Matějem Dúbravkou, který je ve Spartě. Přímo v Karviné je Bojan Letič, který byl také v Žilině, je tu Paťo Le Giang. Českou ligu sleduji, snažím se mít co největší přehled.

Ale jste takový světoběžník, že?

(směje se) Minulé dvě sezony jsem byl ve Finsku. První rok jsme s Rovaniemi hráli Evropskou ligu, což byla velká zkušenost. Skandinávský fotbal je možná našincům – Čechům a Slovákům, ale i Polákům – méně známý, ale je velmi kvalitní. Ve Finsku jsou silné celky HJK Helsinki, Kuopio, Turku... Po dvou tamějších sezonách jsem dobře připravený.

Přestupy Jak se mění prvoligové kádry před jarem 2018.

Minulý rok jste hrál za Kokkolan Palloveikot. Už jste nechtěl ve Finsku pokračovat?

Ve Finsku se hraje liga od jara do podzimu, takže skončila. Zase je čas na změnu. Teď jsem byl několik týdnů doma. Připravoval jsem se, cítím se dobře, takže uvidíme, jak to dopadne v Karviné.

Nynější přípravné zápasy hrajete na umělé trávě. Jste na ni z Finska zvyklý?

Jsem, ale my jsme měli oba povrchy, umělý i přírodní. Umělou trávu, co si vzpomínám, má HJK Helsinki a je i na národním stadionu. Ale je skoro jako přírodní. Není v tom velký rozdíl. Na umělkách se hraje po celém světě. Fotbalista se musí přizpůsobit všemu, ať prší, sněží, je teplo, nebo chladno.

Na nynější chlad si z Finska zvykat nemusíte.

Teď jsme při těch zápasech vymrzli, ale tam se mrzne v podstatě celý rok. (směje se) Na to jsem zvyklý. Teploty tam bývaly extrémní, ale není to takový problém.

Dá se říct po kolika letech se vracíte do zdejších končin?

Není to tak dlouho. V Žilině jsem byl v roce 2014 jednu sezonu po letech v Americe. Pak jsem půl roku působil v Bialsko-Biale, když ještě hrálo ligu. Odtamtud jsem zamířil na rok do Atlanty Silverbacks a poté jsem už byl ve Finsku.

Zimní příprava 2018 Jak se prvoligové týmy chystají na jaro.

Jak jste se dostal do Ameriky?

Létal jsme tam už jako malý chlapec a vystudoval dvě vysoké školy. Zároveň jsem se profesionálně věnoval fotbalu. Amerika byla taková moje srdeční záležitost od malička.

Jaký obory jste vystudoval?

Byznys a management. Ale v první řadě jsem fotbalista. Fotbal je moje největší srdcovka.

Bavil jste se s trenérem Muchou, jak dlouho vás chce zkoušet?

Všechno je na něm, nechci nic předbíhat, ale první zápas byl celkem fajn. (Pak Mravce skolila angína, takže v dalším utkání chyběl, pozn. red.)

Je těžké nemít jistotu a bojovat o angažmá?

Co je dneska jisté? Jako každý člověk dělám nějaký job. Dnešek je takový, jaký je, a zítřek je nejistý, takže se musíte pořád snažit.

Sudí vám v tom prvním přípravném zápase po několika tvrdších zákrocích domlouvali. Je to styl vaší hry?

Můj post před stopery je specifický. Když tam vznikne nějaká díra nebo se stane chyba, tak už je jen na středních obráncích, jak zareagují. Jsem ale vyššího vzrůstu, takže někdy v soubojích přiostřím, ale ne schválně. Nechci případným vyloučením oslabit tým, ublížit mu.

Takže nejste žádný brousek?

Někdy je potřeba jít do tvrdšího střetu. Pokud bych se měl hodnotit, tak jsem technický fotbalista, který někdy přece jen hraje ostřeji.