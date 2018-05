Z fotbalu mizí kontroverzní situace. Díky videu, těší šéfa českých sudích

Dosud funguje videorozhodčí zpravidla jen na jednom utkání za víkend, víc technika nedovoluje. Jak ovšem zaznělo na úterním semináři rozhodčích, od příští sezony by mohlo video pomoct u tří až čtyř zápasů během každého kola.

„U nás v Polsku už je to na všech utkáních, i když se to neobejde bez problémů. Máme situace, kdy se rozhodčí bojí některých verdiktů a raději čekají na pomoc od kolegy u obrazovky, což pro reputaci sudího vůbec není dobré. Musíme pracovat na tom, aby naši čeští rozhodčí řídili zápasy tak, jako by žádné video neměli, aby se rozhodovali sami,“ nabádá Listkiewicz.

Videorozhodčího teď požaduje na finále poháru Slavia. Půjde to zařídit?

Budu prosit FAČR, aby to posvětila, protože lidi na to připravené máme. Po lize je to nejdůležitější zápas v českém fotbale.

Seminář rozhodčích Jde o poslední seminář v aktuální sezoně, kde rozhodčí absolvují klasické fyzické testy i přednášku s Costasem Kapitanisem, instruktorem rozhodčích UEFA. „Zároveň si provedeme analýzu posledních ligových kol. Do konce soutěže nám zbývají čtyři zápasy a my chceme, aby se naši rozhodčí zkoncentrovali, aby do konce sezony už nenastaly žádné protesty ani diskuse,“ uvedl Listkiewicz.

Vnímáte, jak se přístup klubů k videu během relativně krátké doby posunul? Nejdřív se k němu někteří stavěli negativně, teď ho sami vyžadují na svých zápasech.

Změnilo se to, ale ještě nás čeká kus práce. Video mění nastavení lidí k fotbalu, což se někteří zatím nenaučili, vidím to u nás v Polsku. Jsou to úplně jiné emoce, když padne gól a vidíte, že rozhodčí komunikuje s kolegou u videa, čekáte, co z toho bude. Například v Anglii to kluby odmítají.

V Česku se ale video zatím osvědčilo, souhlasíte?

Rozhodně díky videu ubylo kontroverzních situací ve vápně. Hráči si už nepomohou, byť jen malým držením protihráče, které by třeba za normálních okolností sudí nepostřehl. Teď si každý uvědomuje, že na záznamu jsou i malé fauly vidět. Na druhou stranu je to těžké pro samotné rozhodčí na hřišti. Když jejich chybný verdikt opraví video, klesá tím jejich reputace.

Chyb se rozhodčí nevyvarovali ani v posledním ligovém kole. Mohl byste je okomentovat?

Zlé je samozřejmě, když chyba rozhodčího ovlivní výsledek zápasu. Byl jsem na utkání Jablonce s Libercem, kde padl první gól z ofsajdu. Naštěstí pak domácí dali ještě druhý gól, takže to nebyl až takový problém. Ofsajd je ale ofsajd. O víkendu jsme měli ještě problém na Slavii, kde byly dvě kontroverzní situace ve vápně a zejména při tom druhém incidentu se měla kopat penalta. Slávisté měli pravdu, když tvrdili, že být na zápase videorozhodčí, stoprocentně by viděl faul. Celkově je ovšem úroveň našich rozhodčích dobrá, řekl bych na evropské úrovni.

V posledních týdnech jste do těžkých, vypjatých duelů nasazovali méně zkušené rozhodčí. Nebyla to chyba?

Pokud nebudeme perspektivní sudí dávat do těžkých zápasů, nezlepší se. Je to stejné jako s fotbalisty, je důležité jim dát šanci. Třeba Emanuel Marek, který o víkendu pískal zápas Baníku se Spartou, to utkání odřídil dobře, i když tam samozřejmě byly ty dohady s Milan Barošem, což se hodně rozebíralo i v médiích.

Měl Marek udělat něco jinak?

Nominovat rozhodčího na Milana Baroše, to je jako ho nasadit na Ligu mistrů. Používá podobnou taktiku jako trenér José Mourinho. Ten se také od začátku snaží mít vliv na rozhodčího a kontrolovat ho.

Jak by měl tedy sudí v takové chvíli postupovat? Udělit žlutou kartu?

Důležitější je verbální komunikace, než brzy vytahovat žlutou kartu, to je vždy velké riziko. Lepší je dát hráči najevo, že je konec diskusí, sjednat si respekt. Bývalý anglický sudí Mike Riley říkal, že rozhodčí je jako šerif na divokém západě, co má v koltu deset nábojů, a když je všechny vystřílí hned na začátku, je to problém. Na to je třeba myslet.

Máte v hlavě, kdo bude pískat sobotní šlágr Slavie s Plzní?

Mám v hlavě i rozhodčího pro finále poháru, to je druhý důležitý zápas, který nás v nejbližší době čeká. Ale ještě budeme mít schůzku s komisí rozhodčích, kde nominaci probereme. Náš elitní sudí Pavel Královec je momentálně zraněný a Zbyněk Proske odjíždí do Anglie pískat mistrovství Evropy do 17 let. I když jsme za poslední dva roky vytáhli asi osmnáct nových rozhodčích, potřebujeme jich ještě víc.

Mimochodem, už víte, jestli budete v čele komise rozhodčích pokračovat i v příští sezoně?

To je spíš otázka na pana předsedu Malíka a výkonný výbor. Já bych pokračovat chtěl, v Česku pracuji rád, mám okolo sebe v komisi rozhodčích výbornou skupinu lidí, velké profesionály. Mám podporu klubů, ligy a myslím, že i médií. Ale jsem připravený také na variantu, že skončím. Každopádně na Česko budu mít vždy jen dobré vzpomínky a rád se sem budu na zápasy vracet. Český fotbal mě baví.