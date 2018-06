Tajně si psal trenérské deníky. Guardiola je pro nás bůh, říká Kordula

Ačkoliv v jednu chvíli zřejmě byl docela blízko odvolání, složitou situaci zvládl Slovácko v lize zachránil a teď spřádá plány pro nový ročník.

„Musíme být lepší. K tomu je potřeba trénovat lépe než ostatní,“ vysvětluje Kordula, proč hráčům na právě skončeném soustředění stejně jako v zimě v Turecku znovu ordinoval první běhání brzy ráno, ještě před snídaní. „Jako hráč bych remcal, to k tomu patří. Ale věřím tomu, že kluci chápou, že je to potřeba.“

Kdy vás prvně napadlo být trenérem?

Trošku mě to trénování zajímalo vždycky. Nevím, kdy úplně poprvé, ale určitě v době, kdy jsem ještě byl v relativně plných hráčských silách. Zapisoval jsem si tréninky už trenérů Paličky a Rady v Jablonci. (Kordula tam končil v roce 2007 ve 29 letech - pozn. red.)

Tréninkové deníky jste si psal tajně?

Jasně, kdyby to viděl třeba Libor Došek, chechtal by se mi. Hrávali jsme spolu na soustředěních po večerech karty, já jsem si pak ještě šel psát deník.

Jaké máte trenérské vzory?

Když to člověk řekne, vrací se mu to pak jako bumerang. Já mám každopádně rád trenéry, kteří chtějí být ve hře dominantní a jenom nevyčkávají. Nezaměřují se na soupeře, primárně se věnují svému mužstvu, aby se snažilo diktovat vývoj zápasu. K tomu je potřeba mít míč, dominovat na něm.

Předpokládám, že čerpáte inspiraci v zahraničí.

Nejvíc se s celým realizačním týmem díváme na Guardiolu, to je pro nás fotbalový bůh. Ale nesledujeme jen jeho, přece jen naši hráči nejsou tak technicky vyspělí, takže potřebujeme hrát i rychlý přechod, tam je podle mě výborný Klopp.

Když jste začátkem loňské sezony přebíral tým místo Stanislava Levého, který se stal sportovním ředitelem, byl to od Slovácka risk?

Určitě, dát ligový tým na bedra klukovi, který tady zatím jen dělal asistenta, to chtělo hlavně od Petra Pojezného (výkonný ředitel klubu) odvahu. Měl jsem pak obrovský pocit zodpovědnosti vůči němu, majiteli klubu a Standovi, abych jejich důvěru nezklamal.

A byl to risk i od vás?

Věděl jsem, že mužstvo je obrovsky pracovité, takže u mě převážila víra, že se to dá zvládnout. Zároveň mi bylo jasné, že to bude těžké, protože hlavně v ofenzivě máme hráče pořád hrozně mladé. Co jsem riskoval já? Kdyby to nevyšlo, vrátil bych se někam k mládeži a dělal bych fotbal tam. Je samozřejmě možné, že bych si pak cestu do ligy zavřel nadobro. Ale jak je člověk mladý, ještě takto nepřemýšlí.

Zbytek podzimu byl výsledkově mizerný. Čím si to vysvětlujete?

Říct, že tam ode mě nebyly chyby, a nepoučit se z toho, to by byly ty největší chyby. Důvodů bylo několik. Myslím si, že některé zápasy jsme hráli velmi dobře, i když část veřejnosti to třeba vnímala jinak. Ano, odehráli jsme hrozný zápas v Brně, kde to byla i zčásti moje vina, že jsme špatně reagovali na průběh zápasu. Postupem času jsme přišli na to, že je lepší hráče etablovat na své posty, netočit s nimi, a pokud je to možné, dát jim dlouhodobou šanci. To se nám osvědčilo. V hlavě jsem to měl i dřív, ale pod tlakem jsem někdy udělal chybu, že jsem s hráči rotoval.

Hrozilo, že na lavičce nedožijete jara?

Hrozilo, v řadě jiných klubů bych se jej možná ani nedožil. Naše vedení prokazovalo velkou odvahu i trpělivost. Majitel, u kterého jsem byl před posledním podzimním zápasem s Jihlavou, působil úplně klidně. Musím jim za tu důvěru poděkovat.

Poděkovali jste zvládnutou jarní částí. Je zvláštní paradox, že jste skončili bod od sestupu, přitom jste byli za jaro chválení.

Samozřejmě i na jaře byla v herních výkonech spousta chyb, ale v globálu to kluci odehráli velmi dobře. Zase je to musí posílit v sebevědomí, že jsou schopni odehrát výborné zápasy.

Vymáčkli jste z týmu maximum?

To ne, jsou mladí a schopní se dál zlepšovat, rezervy ve výkonu mají.

Jak náročné bude vypořádat se s odchody brankáře Heči a stopera Břečky?

Každé oslabení je věcí, se kterou se musíme vyrovnat. U gólmanů dáme šanci současné trojici Daněk, Trmal, Nemrava. Pokud nás přesvědčí, půjdeme do ligy s nimi, v opačném případě budeme logicky muset reagovat. V obraně máme Hofmanna s Krejčím, k nim máme mladé kluky Dramého a Tkáče, k tomu je tady Míša Kadlec, kterého budeme zkoušet i na levém stoperovi. Po stoperovi se díváme, pokud by měl přijít, chceme někoho ostříleného.

Že už mladý záložník Janošek není vaším hráčem, ale bude u vás jen hostem z Plzně, bude mít nějaký vliv na jeho pozici ve Slovácku?

V mých očích žádný. Nejtěžší to bude pro Dominika, aby tu situaci zvládl tak, že není mistrem světa z Plzně, ale pořád je pokorným mladíkem, který přišel z Brna se tady rvát o šanci v lize. Pokud neustoupí od své pracovitosti, tak nám pomůže, kdyby od něj byl nos nahoře, mohl by to být problém.

Už před rokem hodně lidí bralo jako příliš velké riziko jít do sezony s útokem, který tvořil dvacetiletý Zajíc a ještě o tři roky mladší Kubala. Nakonec jste to zvládli, byť méně branek dalo jen poslední Brno. Nebral byste jako riziko jít do další sezony opět bez posíleného útoku?

Situace je právě teď mnohem horší než před půl rokem, protože Zajovi přetrvávají problémy se zády a s kyčlí. Zvládl jen jeden trénink a prognóza u něj není moc dobrá. Byli jsme a musíme být dál hodně aktivní v hledání útočníka, protože situace je nyní taková, že máme jen Kubalu.

Jsou útočníci v nabídce?

Nějací ano, ale aby nám sem pasoval, musí to být ligou ostřílený borec. To je ale víc než složité. Tím, že u Zajíce to asi nebude otázka dnů, ale spíš půjde o dlouhodobou záležitost, může to dopadnout i tak, že uděláme i útočníka s potenciálem a budeme mít opět dva mladé útočníky.

Trénuje s vámi obránce Kadlec, s nímž přestala počítat Sparta. Už jej berete jako hotovou posilu?

Vůbec ne. Budu úplně upřímný. Když mi poprvé řekli, že by Michal mohl jít do Slovácka, moc jsem tomu nakloněný nebyl. Říkal jsem si, jakou bude mít motivaci. Ale před týdnem jsme spolu mluvili hodinu a půl, deklaroval mi, že jeho motivace je obrovská. Když přijde na zdejší stadion, má husí kůži a chce na něm hrát. To mě nahlodalo. Měli jsme pak ještě jeden rozhovor, kdy jsme si řekli, jak by to mělo fungovat. To mě zlomilo, aby se Michal připojil do tréninku. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Běžecky vypadal velmi dobře. Na hřišti je pak jeho fotbalová kvalita nezpochybnitelná. Dohodli jsme se, že si po nějaké době obě strany řekneme, jak to vidíme.

Bude těžké začlenit bývalého reprezentanta do kabiny, která si snad až zakládá na tom, že je složená z jakoby obyčejných hráčů?

Myslím, že ne. Míša říkal, že nikdy nezapomněl, v jakých podmínkách vyrostl. Že pak kolem sebe měl nesrovnatelně jiný servis, to je druhá věc. Ale charakterově je na tom výborně. A zároveň pokud ostatní kluci jsou chytří, můžou od něj spoustu věcí pochytit.

Vidíte určitou paralelu mezi Kadlecem a Liborem Doškem? To byl v nadsázce taky odložený hráč, který se ale ve Slovácku na stará kolena odrazil až téměř do reprezentace.

Bylo by to dobré, ale ne vždy to tak funguje. Záleží hlavně na Michalovi, aby v sobě našel vnitřní motivaci. My mu k ní rozhodně pomůžeme. Fotbalová kvalita je u něj nesporná.

Ještě nějaké posílení plánujete?

Chtěli bychom hráče do středové řady, který umí dát gól, protože tam jsme cítili problém. Uvidíme taky, jestli Michal zůstane a na který post jej dokážeme etablovat, zda na levého obránce nebo stopera.

Zápasy na lavičce prožíváte mimořádně, na stadionu trávíte celé dny a předpokládám, že fotbal z hlavy nevypouštíte ani doma. Je možné toto tempo dlouhodobě udržet?

S kolegy si pořád ještě myslíme, že ano. K našemu klubu to patří. Je nás relativně málo, máme toho na starosti dost, musíme makat. Bez toho by to nedopadlo dobře. Když to i tak nedopadne dobře, aspoň můžeme mít čisté svědomí. (směje se)

Vydechnete si aspoň při sledování mistrovství světa?

S realizačním týmem jsme plánovali a pořád v to věřím, že si sedneme na zahradu, dáme něco na gril a na nějaký zápasu se podíváme v klidu, bez práce. Zatím to vypadá tak, že třeba teď při soustředění si k televizi Tomáš Stýskal sedl s notebookem a vyhodnocoval GPS data hráčů. Vedle něj Petr Vlachovský řešil sport-testery. Martin Juřička stříhal trénink gólmanů. Takže ze zápasu Španělsko - Portugalsko jsme zaznamenali góly a jinak jsme rozebírali jednotlivé naše hráče, jestli na tréninku sprintovali, v jaké byl kdo frekvenci, co na hřišti dělal a podobně.