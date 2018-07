Jsem velmi nepříjemně překvapený, vykolejený, zuřil kouč Slovácka

„Byl to zápas dvou různých poločasů. Ten první byl v našem podání barokem. Měřítko snesli tři hráči, ti odvedli standardní ligový výkon, od zbytku to bylo málo. S tím jsem strašně nespokojený,“ zlobil se Kordula. „Ve druhém jsme se zlepšili, přitlačili jsme Bohemku, ale ve fotbale platí, že jakmile hře nedáte od první minuty základní atributy výkonu, potom vám to fotbalový bůh nevrátí. Nemůžeme čekat, že nám něco spadne do klína.“

Slovácko prohrávalo už od 10. minuty, kdy se po Daníčkově odvrácení míče prosadil střelou z dálky k tyči Jindřišek. Pět minut před pauzou zvýšil domácí náskok z pokutového kopu Mašek, když jej předtím fauloval Janošek.

Kordulovi svěřenci prohrávali zaslouženě, vzadu byli nejistí, vepředu toho moc nepředvedli. Až na jednu příležitost mladého útočníka Kuchty, který ve Slovácku nově hostuje ze Slavie, ale do zimy působil právě v týmu Bohemians.

Soupeř hrající v tempu byl nebezpečnější, měl i další šance. Čím si kouč Slovácka takový výkon svého mužstva v prvním poločase vysvětluje? „Musíte se zeptat dotyčných hráčů. Já si to nechci vysvětlovat, já to zkrátka neakceptuju,“ odvětil.

Slovácku kromě dlouhodobě zraněného útočníka Tomáše Zajíce chyběl i obránce Michal Kadlec, jehož příchod ze Sparty stále není administrativně dořešený.

Druhý poločas, před nímž trenér Kordula využil hned dvě střídání, byl v podání hostů mnohem lepší. Slovácko získalo převahu a jeho tlak ještě narostl v závěrečné čtvrthodině po Daníčkově snížení z penalty, které předcházel Vaníčkův skluz na Jurošku.

„Odešli nám kondičně Reiter a Juliš, najednou jsme se neměli jak dostat nahoru. Vedlo to k tomu, že jsme tam měli brutální individuální chyby. Začali jsme bránit a kombinačně velmi dobrý soupeř vycítil šanci. Moc šancí kromě dárků od nás neměl, dárkem byla i penalta po Vaníčkově hrubé chybě,“ hodnotil druhý poločas trenér Bohemians Martin Hašek.

„Já se na zápas dívám v globále. A hrozně mě ničí, že k němu takto dokážeme přistoupit, jsem z toho velmi nepříjemně překvapený, vykolejený,“ uvažuje slovácký kouč Kordula. „Že jsme pak Bohemku zatlačili, měli jsme tam dobré věci, systémové, to je samozřejmě fajn. Ale ve mně převládá to negativní.“

Trenérovy chmury můžou fotbalisté Slovácka rozehnat v sobotním domácím utkání proti Ostravě.

„Nemůžeme hrát jako v prvním poločase, ale s takovým výkonem bychom neporazili žádný profesionální tým. Musíme se odrazit od výkonu ve druhé půli, kdy jsme na hřišti dominovali,“ nabádá Kordula své hráče.