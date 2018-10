Co dál? uvažuje Kordula po konci ve Slovácku. Zvažuje změnu prostředí

„Byl jsem připravený, že budu u mužstva pokračovat. Chuť jsem měl,“ říká Kordula. „Na druhou stranu jsem vnímal, že mužstvo už nereaguje tak, jak by mělo. Hodně varovným signálem byl třeba Jablonec, náš výkon tam byl opravdu odevzdaný, to byla rána,“ zmínil porážku 0:2, která předcházela aktuální reprezentační pauze.

Čím si to vysvětluje? „Nakonec je celkem jedno, jaký ten důvod byl. Důležité je, jak mužstvo na hřišti vypadalo. A v Jablonci to nevypadalo dobře.“ Slovácká série bez bodu trvá už od poloviny srpna. V zápasech pak přitom týmu často chybělo „jen“ proměnit gólové šance. „Mluvit jen o smůle by bylo hledáním alibi. Sám si to ještě všechno budu analyzovat, střípků, které k tomu vedly, je určitě spousta. Ale zkrátka jsme to nezvládli, teda já jsem to nezvládl, nesu za to zodpovědnost. Tečka,“ krčí Kordula rameny.

V minulosti často nadšeně líčil pracovitost slováckých hráčů. O tom, jaká byla v posledním neúspěšném období, moc hovořit nechce. „Ale signály, že to nemusí být jednoduché, jsem cítil už v létě, kdy jsme měli problémy v některých přípravných zápasech, třeba v Trnavě nebo se St. Pöltenem. To se nám třeba předtím v zimní přípravě nestávalo,“ uvažuje. „Situací, které jsem měl v mužstvu i v širším okolí řešit jinak, bylo víc, ale nechci se v tom už hrabat.“

Kordula ve Slovácku 39 roků mu bylo, když loni tým převzal. Jeho nástupci Vlachovskému je 35 let.

35 ligových zápasů odkoučoval s bilancí 8 výher, 10 remíz a 17 porážek.

6 porážek v řadě v kombinaci se skóre 3:16 zlomilo Kordulovi u týmu vaz.

Trenérem Slovácka byl bývalý defenzivní záložník a kapitán Slovácka od loňského září, kdy v pouhých 39 letech z pozice asistenta nahradil Stanislava Levého, z něhož se stal sportovní ředitel.

„Vůbec toho rozhodnutí nelituji. Myslím, že jsme zažili hezké věci. Jaro bylo úžasné, to se nám dařilo hodně,“ zmínil Kordula druhou polovinu loňského ročníku, v níž tým prohrál jen třikrát. „I když teď nebyly výsledky, hodně se nám toho povedlo. Třeba zlepšení hráčů, o čemž svědčí letní přestupy. Taky jsme do mužstva zabudovali spoustu mladých.“

Nového kouče Vlachovského čeká náročný boj o záchranu. „Myslím, že to zvládnou. Samozřejmě bude záležet na zápase s Teplicemi. Když jej vyhrají a třeba pak uspějí i v Příbrami, najednou můžou být na patnácti bodech a vzhledem k vyrovnané tabulce je zase všechno růžové. Ve fotbale se může všechno rychle otočit,“ všímá si Kordula.

On sám u sobotního záchranářského souboje proti Teplicím nebude ani jako divák.

„Na fotbal vůbec nepůjdu, od áčka se teď určitě hodně odstřihnu,“ zmínil Kordula, že teď na čas přeruší i kontakt s kolegy z realizačního týmu, aby jim nechal klid na práci. „Že oni na rozdíl ode mě zůstávají, mě vůbec nemrzí. Vztahy s nimi mám dál úplně v pohodě. Jsou to féroví kluci, tohle holt k fotbalu patří. A jsem rád, že tady zůstanou slováčtí trenéři.“

Samotný Kordula dostal od klubu nabídku, aby pokračoval na pozici šéftrenéra mládeže. „Ale abych řekl pravdu, teď ještě nevím, kam mé kroky povedou. Je to hodně čerstvé. Zvažuju, jestli nemám jít dál, ze Slovácka do jiného klubu. Nebo zkusit něco úplně jiného. Ve fotbale je spousta možností, co se dá dělat,“ poznamenal.