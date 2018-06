Michal Kadlec opouští Spartu a zkusí získat smlouvu ve Slovácku

Za národní mužstvo odehrál téměř sedmdesát zápasů, dal osm gólů a byl nejlepším střelcem týmu v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2012.

Ale v poslední době z tehdejší výkonnosti slevil. Sparta třiatřicetiletému krajnímu obránci či stoperovi po skončení minulé sezony oznámila, že s ním už nepočítá, a dala mu svolení, aby si našel nové angažmá.

Michal Kadlec tak zabojuje o smlouvu ve Slovácku, v Uherském Hradišti kdysi s fotbalem začínal.

„Dohodli jsme se, že nastoupí přípravu u nás. Důvodem bylo zejména to, že sám Michal projevil zájem vrátit se do Slovácka. Pokud všechno po sportovní a administrativní stránce dopadne dobře, tak by to mohlo být pro obě strany zajímavé,“ poznamenal pro klubový web Petr Pojezný, ředitel Slovácka.

Kadlec tam začal hrát nejvyšší soutěž a v roce 2005 přestoupil do Sparty. Po třech letech si vysloužil nabídku z bundesligy. Za Leverkusen nastupoval pravidelně pět let.

V červenci 2013 vzal lukrativní nabídku z Fenerbahce Istanbul, který za něj německému klubu zaplatil v přepočtu přes sto milionů korun. V Turecku však fotbalově spíš strádal, nebyl tolik vytížený, jak by potřeboval a jak si představoval.

Po vypršení kontraktu zamířil v roce 2016 do Sparty. A teď zkusí další návrat.