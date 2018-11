Kadlec před Spartou: Hlava je pořád nastavená dobře. A tělo už snad taky

O srpnový zápas na hřišti Sparty přišel kvůli protahujícím se jednáním o jeho uvolnění z pražského klubu. „Nastoupit na Letné jsem samozřejmě chtěl, nepovedlo se. Třeba to ještě vyjde příští rok,“ uvažuje fotbalový obránce Michal Kadlec.

Slovácko vs. Sparta Online reportáž v sobotu od 17 hodin

Do sobotního domácího souboje s loňskými spoluhráči by už v dresu Slovácka mohl zasáhnout. Byť zřejmě jen jako náhradník. „Člověk zná všechny hráče i realizační tým Sparty, takže přivítat je na našem stadionu bych moc rád,“ přeje si.

Pro Kadlece by to byla první ligová nominace po tříměsíčních zdravotních peripetiích. „Zažít tento zápas pro mě samozřejmě bylo motivací, ale myslel jsem si, že návrat na trávník bude rychlejší. Na operaci jsem šel v září, prosinec byl daleko,“ poznamenal za pár dní 34letý Kadlec.

Překvapilo vás, jak dlouho jste byl na marodce?

Ano. Když jsem šel na operaci s tříslem, mělo to být na dva až tři týdny. Jenže když jsem pak začal běhat a kopat do balonu, přidaly se přitahovače levého stehna, střílela mi do nich bolest. To jsem léčil další tři čtyři týdny. Běhat rovně jsem mohl, ale kopat se nedalo, takže k fotbalu jsem se nedostal. Člověk furt nevěděl, co s tím, vyšetření nic nezjistila. Byl jsem pak u docenta Koláře i na klinice v Německu a ukázalo se, že po operaci třísla tam něco je, ale v hloubce, což se vždy hůř hojí. Všichni dohromady mi pomohli.

Takže už jste fit?

Mám za sebou dva týdny plného tréninku a celý zápas za juniorku. Člověk cítí tříměsíční pauzu, to ještě potrvá, ale cítím se dobře. Do konce podzimu jsou ještě tři týdny, pak troška odpočinku. Zimní příprava mi pomůže dostat se do kondice, v níž jsem byl před zraněním.

Před letním příchodem jste mluvil o tom, že s přicházejícím věkem je zásadní, jestli se člověku chce znovu podstupovat dřinu. Řešil jste tuto otázku v době zranění?

Je samozřejmě jiné, když se zraníte jako mladý a cesta zpět je jednodušší. U starších hráčů je potřeba každá příprava, každý trénink, výpadek je o to víc znát. Ale nějaké chmurné myšlenky mě nenapadly. Zásadní je, co zraněný hráč cítí při návštěvě stadionu. Kdybych si sedl a řekl, že na tribuně jsem spokojený a vůbec mi nechybí hraní, byl by to konec. Ale já jsem byl neustále naštvaný, že nehraju. Chtěl jsem klukům pomoct. Hlava je pořád nastavená dobře. A tělo už snad taky.

Za Slovácko jste nastoupil třikrát v srpnu. Zápasem se Zlínem, který byl pro vás poslední, začala série osmi porážek Slovácka. Byl jste rád, že jste se takové zkušenosti vyhnul?

Naopak, bral jsem to tak, že když už jsem konečně začal hrát a týmu to docela šlo, přišla těžká porážka se Zlínem. A místo abych pomohl ji napravit, nemohl jsem u toho být. Nemohl jsem přispět k ukončení série. Na každý tým přijde mizérie, doufejme, že my jsme si ji už vybrali a teď nás čekají lepší časy.

Hrál jste v době svého zranění nějakou roli v kabině?

Byl jsem na každém domácím zápase, i na některých venkovních. Snažil jsem se kluky povzbudit a taky k tomu něco říct z vlastní zkušenosti. Ale nejsem ten typ, který když nehraje, je chytrý. Někdo se uklidňoval tím, že loňský podzim se vyvíjel ještě hůř a záchrana se zvládla. To jsem ale hned varoval, abychom na to nedoplatili. Teď se dvakrát vyhrálo venku a je to o něco pozitivnější. Chce to potvrdit doma, aby fanoušků zase začalo chodit víc.

Chcete využít aktuální nepohody Sparty?

Myslím, že nejsou v optimální formě. Navíc hráli ve středu těžký pohárový zápas trvající 120 minut v Opavě, v plné sestavě. Pokud my dokážeme navázat na euforii i výkon z Ostravy, mohl by se nám podařit dobrý výsledek.

Kdo je favoritem?

Tím bude asi vždycky Sparta, pokud se nestane nic závažného. Ale fotbal je teď tak vyrovnaný, že každý může porazit každého. Jde o to, jaký koho v sobotu zastihne den. Pokud se dobře nachystáme a budeme plnit, co máme nachystané, můžeme ji porazit.

I s vámi v sestavě?

Připravený jsem, proto jsem o víkendu hrál zápas za juniorku, to bylo lepší než jen nabírat kondici a třeba i sedět na lavičce při zápase na Baníku. Liga je samozřejmě něco jiného, ale základ v sobě mám. Záleží na trenérovi.

Pod koučem Svědíkem Slovácko v prvním zápase vyhrálo 3:0 v Ostravě. Takže trenérská výměna zafungovala?

Ano, myslím, že to šlo vidět. Tak to bývá určitě v osmdesáti procentech případů. Je ale potřeba efekt počátečního impulzu udržet.