Nebojím se toho, říká o liberecké šanci talentovaný bek Fukala

„Michal je mladý, ale velmi talentovaný hráč, o něhož stály i další ligové kluby,“ řekl liberecký sportovní ředitel Zdeněk Koukal. „Jsme rádi, že nakonec přestupuje k nám a že zde podepsal dlouhodobou smlouvu. Věřím, že se ve Slovanu bude dál rozvíjet, popere se o místo a do budoucna se v našem A týmu prosadí.“

Fukala začínal ve Frýdlantu nad Ostravicí, ale už v osmi letech přestoupil do Frýdku-Místku, kde působil až doteď.

Poprvé nakoukl do druhé ligy už v předminulé sezoně, pravidelněji začal nastupovat vloni, kdy naskočil do 12 zápasů a odehrál 888 minut.

„Vše se seběhlo strašně rychle, je to pro mě veliká výzva a moc se na to těším. Je to přeci jenom první liga, takže velký skok. Bude se mi stýskat po rodině, ale to k fotbalu patří, nebojím se toho,“ těší se na novou příležitost mladý bek, který nejraději hraje na pravé straně obrany.

Hráčovým agentem je bývalý úspěšný fotbalista Václav Svěrkoš. „Slovan Liberec měl o Michala velký zájem a my jsme právě tuto nabídku od začátku preferovali. A to hlavně proto, že se v Liberci dobře pracuje s mladými hráči a dává se jim postupně šance prosazovat se v nejvyšší soutěži. Proto nám toto angažmá dávalo největší smysl,“ uvedl Svěrkoš.

Fukala hned po podpisu smlouvy zamířil za novými spoluhráči na soustředění do Rakouska. Liberecký tým naopak opustil brazilský útočník Walison Madalena, který se po dvoutýdenním testování vrátil domů.