Za tím, co bylo, je tlustá čára, tvrdí slovácký gólman Daněk

„Nemám s tím absolutně problém. Beru každého trenéra. Klidně by mohl být o pět let mladší a budu jej pořád respektovat,“ ujišťuje Daněk.

Jak jste trenérskou změnu přijal?

Jako každý z nás. Zamrzí to, protože s Míšou Kordulou jsme byli docela dlouho. Na druhou stranu jsme teď šestkrát po sobě prohráli, a ve fotbale je to vždycky tak, že když nejsou výsledky, jako první na ráně je trenér, až pak hráči. Každopádně nás teď čeká klíčový zápas, který musíme zvládnout, a je jedno, kdo nás trénuje. Na hřišti jsme my a každý z nás musí odvést maximum. Kordula ani Vlachovský to za nás neodehrají.

Nový kouč měl v týdnu s celým mužstvem dlouhou debatu. Měli jste i vy hráči toho hodně na srdci?

Je pravda, že trenér Vlachovský si nás zavolal, sedli jsme si do kruhu, ať na sebe všichni vidíme. Všichni mohli říct, co mají na srdci. Byla to asi půlhodinová debata, každý si z toho něco vzal. Trenér taky řekl své poznatky, jak chce, aby to teď fungovalo. Bavili jsme se hodně na rovinu.

Slovácko - Teplice Sledujte od 17.00 online.

Jak významná ta debata byla?

Jestli byla důležitá, to ukáže sobotní zápas. Náladu se povedlo nahodit, neřekl bych, že to je odchodem trenéra Korduly, ale určitě se všichni budeme chtít před novým trenérem předvést. I když je s námi taky delší čas, dělal asistenta a zná nás. Chtěl nás teď dostat do pohody, abychom byli hlavně psychicky připravení na zápas.

Může být řeč o pohodě, když jste šestkrát v řadě prohráli, jste v tabulce předposlední a čeká vás utkání s Teplicemi, které mají stejně jako vy pouhých devět bodů?

Zápas má obrovský význam. Ale ať si lidi myslí, co chtějí, v žádném zápase nejdeme na hřiště, abychom jej odchodili. Jdeme se tam rvát. Že to tak někdy nevypadalo, to přičítám spíš tomu, že jsme byli nějací svázaní. Ale že fotbal hrát umíme, jsme si dokázali v prvních pěti kolech, kdy jsme na tom byli docela dobře. Teď tomu neodpovídají výsledky, ale pořád věřím, že se to zlomí a všechno se otočí.

Čím si vysvětlujete aktuální dlouhou sérii porážek?

Uvidíme proti Teplicím, jestli se to zlepší. Za tím, co bylo, jsme udělali tlustou čáru. Musíme se soustředit na to, co nás čeká.

Jak vnímáte roli nedávného kapitána Veličeho Šumulikoského, který přibyl do realizačního týmu?

Je vidět, že Šumi u nás má pořád velkou autoritu. Myslím, že byla velká škoda, když před sezonou skončil. Kdyby tady teď byl jako hráč, byť by třeba ani nehrál, mladí kluci by na něj dali opravdu moc. Ne že bychom měli špatnou kabinu, naopak myslím, že je jednou z nejlepších, co jsem kdy zažil. Ale na rovinu říkám, že jeden starý, zkušený hráč, jako je Šumi, by nám v kabině obrovsky pomohl.