Z Daňka je ve Slovácku jednička. Budu si to užívat, slibuje

Jenže v letní pauze Milan Heča přestoupil do Sparty a Daněk tak k nedávným 35. narozeninám dostal příjemný dárek - v neděli na hřišti pražských Bohemians ligu odstartuje jako jednička Slovácka.

„Nikdy nevíte, která sezona může být vaše poslední, co se může třeba hned v prvním kole stát. Budu si to užívat a chci co nejlepšími výkony klukům pomoct,“ říká zkušený gólman, který v lize odchytal už 168 zápasů.

Čekal jste, že se vaše situace ve Slovácku ještě takto otočí?

Pořád jsem věřil, jinak jsem to mohl dávno zabalit.

Jako dvojka jste nepůsobil naštvaně.

Myslím, že s Milanem jsme utvořili dobrou dvojici. Potvrdil by vám, že se z nás stali velcí kamarádi a bude to pokračovat dál. Přeju mu hodně štěstí. Vím, že to teď bude mít trošku těžší, ale věřím, že se ve Spartě do brány taky dostane.

Brzy vás čeká vzájemný zápas. Těšíte se?

Vím, hned ve třetím kole. S Milanem jsme si teď před sezonou psali, ale nevím, jestli bude chytat.

Dokážete podle přípravy odhadnout sílu mužstva?

To ne, víc ukáže až samotná liga. V přípravě je prostor hlavně pro zkoušení různých možností. Jsme dlouhodobě výborná parta, když se nedaří jednomu, ostatní ho chtějí zastoupit a pomoct mu. Když nám tohle vydrží, půjde to.

Loni skončilo Slovácko dvanácté, ale jaro vám vyšlo.

Minulá sezona nám ukázala, že hrát se dá s každým. Mám jen přání - nehrát třetí skupinu, ale abychom byli aspoň v té druhé.

Berete jako varování několik laciných branek inkasovaných v přípravě?

Na stoperu skončil Tomáš Břečka, na levém kraji se s námi naopak připravoval Michal Kadlec, byť jeho příchod zatím není jistý. Každá změna potřebuje určitý čas.

Jak vidíte vaši budoucnost?

Smlouvu ve Slovácku mám na sezonu, co bude pak, ukáže čas. Uvidíme, jak bude vedení spokojeno, jestli mi to bude chtít prodloužit.

Souhlasíte, že brankáři zrají později?

O tom jsme se přesvědčili v generálce, Gábor Király za Heladás Szombathelyi chytal v šedých teplácích ve 42 letech. Kdybych se já v jeho věku tak hýbal, byl bych spokojený. I když zatím se z postele ráno pořád zvedám čerstvý.