Brůžek střílí góly za Želeč pouze na hřištích soupeře. Už jich dal pět

O tomhle víkendu nedal ani nejvíc gólů v zápase, ani nebavil hattrickem nebo povedeným kouskem. Skóroval dvakrát. Tak nějak obyčejně.

Nic výjimečného, chtělo by se říct. Jenže dvougólový zápas zažil v letošním ročníku krajského přeboru Michal Brůžek už podruhé. A jeho góly, kterých dal zatím pět, drží Želeč na špici krajského přeboru. Tam se totiž celek z Táborska pevně usadil. Nedostává góly a nastřílel jich nejvíc ze všech soupeřů. Společně s Protivínem jich bylo celkem devatenáct.

„Jsme tři útočníci, co se pořád předháníme,“ pousměje se sedmadvacetiletý kapitán Želče Michal Brůžek a odkazuje tak na své dva spoluhráče Jaroslava Bosnyaka a Radka Novotného. Všichni tři nastříleli po pěti brankách. Jaká část ze všech vstřelených to je, není třeba připomínat.

Kapitán se ke svým dvěma spoluhráčům přiřadil o víkendu, když dával druhý a třetí gól Želče v Dačicích, kde svěřenci trenéra Romana Lukáče vyhráli v poklidu 3:1.

„Řekl bych, že to byl takový jednostranný zápas. Mohli jsme klidně vyhrát i dvanáct jedna a nikdo by se nedivil. Těch šancí bylo opravdu hodně. Ale zahazovali jsme je,“ říkal Michal Brůžek. On sám těžil především ze spolupráce se svými spoluhráči. Nejdřív zakončoval centr ze strany na zadní tyči od Jiřího Rabiňáka a před druhým mu spoluhráč Zdeněk Šváb předložil míč před prázdnou bránu. Takové góly dává nejčastěji. Ne ty do prázdné, ale těží hlavně z toho, že umí zakončit centr ze strany a dobře se zorientovat v pokutovém území. Loni dal v celé sezoně deset branek. Letos už má po šesti duelech polovinu. „Je to zatím dobré. Pět gólů na šest zápasů, to jde,“ ujišťuje.

Osobnosti fotbalového víkendu Seriál Jihočeská redakce MF DNES v podzimní fotbalové sezoně představuje hráče, kteří za sebou v uplynulém víkendu zanechají výraznou stopu v nižších soutěžích od ČFL po krajské třídy.

Zároveň si v jeho případě můžete vsadit na to, že doma soupeře neohrozí. Všechny své dosavadní trefy zaznamenal na hřištích soupeřů. „Všiml jsem si toho. Je to až trochu komické, že doma se mi nedaří, a venku góly dávám,“ přiznává. Dvakrát se trefil hned v úvodním zápase v Rudolfově, kde jeho celek vyhrál 4:0. Byl to právě Brůžek, který po sedmi minutách otevíral střelecký účet sezony. Třetí gól pak přidal při výhře 4:2 v Katovicích.

Michal Brůžek s fotbalem začínal v tehdejším Spartaku Sezimovo Ústí, kde působil prakticky celou svou kariéru. Má za sebou starty ve třetí a pár minut i ve druhé fotbalové lize. Poté na půl roku odešel do Sokola Sezimovo Ústí a už pátou sezonu hraje v Želči.

Zažil s ní hned v první sezoně postup do krajského přeboru, kde je dodnes. Loni Želečtí obsadili druhé místo. Letos jsou zatím suverénní. „Trochu nás to překvapilo. Po změnách v týmu jsme sice chtěli hrát nahoře, ale že to bude až tak dobré, to jsme nečekali,“ ujišťuje Brůžek, který samozřejmě chce s týmem zůstat co nejvýše. „Nejlépe vyhrát. Ale jestli bychom potom vzali divizi, to v tuhle chvíli nevím,“ dodává.

Zatím tedy bude se svými parťáky strašit obrany soupeřů v krajském přeboru, které na jeho tým zatím nenašly zbraň. Bude třeba v sobotu Táborsko B prvním celkem, který Želeč v sezoně pokoří?