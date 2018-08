Každé derby je výjimečným zápasem, říká zlínský kouč Bílek

„V trenérském týmu jsme se o tom samozřejmě bavili. Neúspěch v derby se odpouští o něco hůř. Ano, vnímám, že je to derby, což je všude hodně prestižní a výjimečný zápas, na který se všichni těší. Ale já se na něj připravuji jako na kterýkoliv jiný,“ tvrdí Bílek.

Jako hráč i kouč Sparty máte velkou zkušenost s derby proti Slavii. Jak na ně vzpomínáte?

Ta rivalita je obrovská. Derby jsem zažil hodně, víc jako hráč, ale několik i jako trenér. Je to výjimečné utkání, žije tím celá Praha a nejen ta. Všichni si uvědomují, o co v zápase jde. Vyhrát derby je něco mimořádného. Berou to tak hráči i diváci.

Jaké máte nejsilnější vzpomínky na derby Sparta – Slavia?

Vím, že jako hráč jsem zažil výhru nad Slavií 5:0, na takový zápas se samozřejmě nezapomíná. Jako trenér pak nosím v paměti třeba derby, kdy jsme výhrou 1:0 udělali důležitý krok k zisku titulu, který byl o to cennější, že jsme ve stejné sezoně vyhráli i pohár.

Zažil jste i jiná derby?

Hrál jsem za Betis Sevilla, kde jsou souboje proti FC Sevilla podobné jako Sparta – Slavia. Navíc lidé ve Španělsku přece jen žijí fotbalem o něco víc než tady.

Jak hráče na derby připravujete?

Derby všude samozřejmě daleko více vnímají místní hráči, na zahraniční rivalita tolik nedoléhá. Abych řekl pravdu, snažili jsme se teď na derby co nejlépe připravit fotbalově, ale o tom, co nás čeká, se s týmem teprve budeme bavit. Chceme se na to ale dívat spíš tak, že jsme soutěž nastartovali poměrně dobře a úspěšní chceme být i teď.

Pracoval jste se sparťany před derby i na psychice?

Tehdy ve Spartě nebylo tolik cizinců a každý si uvědomoval, co derby znamená. Že je to krásný zápas, bude vyprodáno, bezvadná atmosféra a vítěz bude půl roku nahoře. Nebylo potřeba tým speciálně připravovat nebo jej krotit.

Pondělní derby bude soubojem o čelní příčky tabulky. Překvapilo vás Slovácko svým startem?

Slovácko má dobře složený tým. Do sestavy se vrátil po zranění Zajíc, což je výborný útočník. S ním jsou ještě silnější. Začátek jim vyšel, jsou v pohodě, o to těžší to bude.

Slovácko sází na místní a mladé hráče. Je tohle cesta i pro Zlín, nebo se chcete snažit o kombinování s hráči odjinud a cizinci?

Rozumný mix je důležitý, ale pokud oni mají mladé hráče s kvalitou pro ligu, je to pro ně jenom dobře. Vychovávat mladé a dávat jim příležitost je asi cílem každého týmu v české lize, kromě úplné špičky, která si může koupit lepší hráče.

Na rozdíl od soubojů Liberec - Jablonec nebo i malých pražských derby nebyl zápas Zlína se Slováckem nikdy k vidění v televizi. Jak to vnímáte pohledem zvenku?

Myslím, že každé takové zajímavé utkání by v televizi mělo být. Je to pro prestižní, bude tam hodně lidí, dobrá atmosféra, věřím, že se bude hrát dobrý fotbal. V televizi by se bylo na co dívat.