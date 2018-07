Bílkův vítězný debut ve Zlíně: útočná smršť a úchvatný obrat

Třemi góly v řadě výsledek otočili a bývalému reprezentačnímu trenérovi Michalu Bílkovi připravili díky trefě z 92. minuty vítěznou premiéru na zlínské lavičce.

„Pocity jsou nádherné. Když jsem viděl, co pro to kluci dělají, tak jsem věřil, že to můžeme zvrátit. Jsem tady přes měsíc a moje dojmy z mužstva jsou velmi pozitivní,“ shrnul Bílek.

Kromě vítězství ho musel těšit také umělecký dojem, který jeho celek především ve druhé půlce zanechal. Takovou ofenzivní smršť zlínští fanoušci od svého mužstva na Letné dlouho neviděli.

„Zápas se musel ve druhém poločase líbit. Mně se líbil také. Bylo tam hodně dobrých individuálních výkonů a kvalitní pojetí hry,“ podotkl Tomáš Poznar, který si tak mohl užít povedený návrat do Zlína. „Vypadalo to špatně, ale nakonec z toho bylo velké vítězství a pro mě krásná premiéra. Klukům za ni patří dík. Bylo to pěkné. Fantazie.“

Na hřiště vběhl už ve 38. minutě, aby nahradil kamaráda Lukáše Železníka, který si poranil operovaný kotník a do kabiny odkulhal s hlavou skrytou v dlaních.

„Doufám, že to bude dobré. Byla by to pro nás ztráta, kdyby vypadl na delší dobu,“ myslel Poznar na svého útočného parťáka.

Zlín nezlomila ztráta kapitána (zlomenina se naštěstí nepotvrdila), ani druhý inkasovaný gól, který padl v okamžiku, kdy se hosté na kratinký moment vymanili ze soustavného sevření domácích.

„Věřili jsme a to bylo důležité,“ všiml si Poznar, jemuž zlínští příznivci přichystali emotivní přivítání. „Vlilo mi to adrenalin do žil a měl jsem hodně sil.“

Diváci vycítili, že se jejich tým za nepříznivého stavu nepoddá a hnali ho na zteč. „Fanoušek ocení, když vidí, že děláte pro výsledek všechno. Teď to tak bylo,“ prohodil Bílek.

Už za čtyřmi minuty snížil Gajič a při stupňujícím se zlínském tlaku viselo vyrovnání na vlásku. Hosté dvakrát vykopli míč z brankové čáry, technickou parádu Matejova a dorážku Beauguela však boleslavský brankář chytit nemohl.

„Fantazie. V dalších zápasech si můžeme věřit daleko více,“ pravil Poznar po obratu, který Zlín v 1. lize dokázal naposledy před 24 lety v domácím derby s Brnem.