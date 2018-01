Ze Znojma do Baníku. V zimě přestoupil také manažer

Šéf Zbrojovky: Sportovní ředitel je u nás přežitý model S Václavem Bartoňkem, šéfem Zbrojovky Brno, lze dlouze diskutovat o lecčem. I jeho okruh fotbalových témat má ale svoje meze. Mimo ně je například debata o funkci sportovního ředitele v jeho klubu. „Tak, jak tu funkci známe my, je to přežitek. Svůj názor jsem nikdy nezměnil a měnit nemíním. Je to mrtvé téma,“ říká rezolutně. Proč se mu tak vyhýbáte?

Všechno je o kvalitě a schopnosti lidí, s nimiž děláte, ne o názvu funkcí. Pokud je to funkční, nepotřebujete dělat nějaké personální kroky. Pro český ligový klub, který nemá potenciál a ambice být každoročně v evropských pohárech, ten způsob řízení a personální obsazení, které ve Zbrojovce je, vyhovuje. Václav Bartoněk, majitel brněnské Zbrojovky. Jaké to obsazení je?

Je mi líto, že se leckomu vypařilo z hlavy, že brněnský klub má z hlediska vidění hráčů člověka na skauting, který se jmenuje Miloslav Machálek. Pro potřeby Brna stačí trojice, prezentovaná trenérem Pivarníkem, panem Machálkem a mnou. Není to o rozhodování jednoho osvícence, ale o pravidelné činnosti, strategii a stavbě hráčského kádru. Tak to máme nastavené od kategorie U15 až po áčko. Ptám se proto, že třeba Sparta nedávno jako sportovního ředitele přijala Zdeňka Ščasného. Proč ho ona potřebuje a vy ne?

Rozdíl je v objemu práce, kterou musíte zvládat. My máme objem práce o x řádů menší než Sparta. Z hlediska tvorby hráčského kádru a vývojového stupně tohoto kádru to ve Zbrojovce od momentu, kdy přišel trenér Pivarník, funguje na úrovni triumvirátu, který jsem vyjmenoval, tedy Pivarník-Machálek-Bartoněk. Problematiku, jaké hráče na jaké posty hledáme, jak by měl kádr vypadat obecně a jak by se měl inovovat, dělá tento tým. Pro řadu klubů je ale post sportovního ředitele bezmála klíčová pozice v realizačním týmu.

No a já na to říkám, že kdybychom všichni dělali všechno stejně, tak nejsme lidé s vlastními názory, ale roboti.