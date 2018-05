Stát do fotbalu sype strašné peníze, říká Rabušic o maďarské štaci

Nechybělo mnoho a útočník Michael Rabušic i aktuální jarní sezonu trávil v dresu mateřského klubu FC Vysočina. Osmadvacetiletý fotbalista pocházející z Náměště nad Oslavou se v zimní pauze dal do kupy po listopadové operaci nohy a chystal se, jak v odvetných zápasech HET ligy bude Jihlavě pomáhat bojovat o záchranu. Vše ale nakonec nabralo zcela jiný směr.

„Od Nového roku se řešilo, jestli bych měl, nebo neměl odejít. Mluvil jsem o tom s panem Jinochem,“ popisuje Rabušic jednání se sportovním manažerem FC Vysočina. „Přišel pan Svědík, měl jsem za sebou dobrou přípravu, cítil jsem se fit. Byl jsem připravený hrát za Jihlavu, nový trenér se mnou počítal,“ pokračuje.

Jenže přišla zajímavá nabídka. „Volal mi pan Hipp, jestli bych za ním nešel do Haladáse,“ zmiňuje někdejšího slovenského kouče FC Vysočina. „Podmínky byly dobré, dostal jsem nabídku smlouvy na dva a půl roku. Konzultoval jsem to s trenérem Svědíkem, s panem Vaculíkem (majitel jihlavského klubu - pozn. red.), zvážil jsem to a nakonec se rozhodl.“

Tři dny před startem soutěže tak někdejší reprezentační útočník zamířil do Maďarska. „Jihlava nechtěla, abych odcházel, bylo to pár dní před ligou,“ vzpomíná Rabušic, o kterého staronový trenér Hipp hodně stál. „Chtěl vyzkoušeného hráče, známe se a i pro mě je komunikace s ním mnohem jednodušší, než kdybych měl trenéra Maďara a musel si vše překládat,“ usmívá se Rabušic.

Úroveň maďarské OTP Bank Ligy českého útočníka, který v minulosti působil i v italské Sérii A v týmu Hellas Verona, příjemně překvapila. „Stát do fotbalu sype strašné peníze, na všechno mají dotace. Takže všichni buď už nový stadion mají, nebo ho staví. Zázemí je tady neskutečné,“ líčí.

„Navíc se v Maďarsku určitě dá fotbalem vydělat více peněz než v Česku. Když nebereme Spartu nebo Slavii, tak tady je vše asi na vyšší úrovni. Kluby peníze mají,“ všímá si. „A Ferencváros nebo Videoton? U nich jsou ty částky opravdu velké.“

Kapitánem a ikonou je „Pyžamový muž“ Gábor Király

Co se týče fotbalových kvalit, jsou místní hráči na podobné úrovni jako čeští. „Jsou šikovní s balonem, horší je to takticky,“ usmívá se Rabušic. „Nejsou tak zodpovědní. Ale to je pro mě výhoda, padá více gólů a i šancí je tu víc. V tomhle je to pro mě lepší.“

Haladás Szombathely, jehož hráčem se Rabušic stal, je tradičním, ale menším prvoligovým oddílem. Jeho největším úspěchem je třetí místo ze sezony 2008/09. „Město je podobné jako Jihlava, jen o trošku větší. Má nějakých osmdesát tisíc obyvatel,“ popisuje Rabušic. „Je to tady takové rodinné, klid, pohoda. To je super.“

Hlavní hvězdou Haladáse je maďarský brankář Gábor Király. Dvaačtyřicetiletý hráč, kterého proslavilo chytání v legendárních šedivých teplácích - kvůli kterým dostal přezdívku Pyžamový muž.

Populární gólman v teplákách: Gábor Király.

„Gáby, co jsem se bavil s klukama, je takový maďarský Petr Čech. Zodpovědný, bez nějakých průšvihů. Byl dlouhé roky v nároďáku a chytal v Německu a Anglii,“ popisuje Rabušic. „Je to taková ikona, numero uno. Má i svoji značku - prodává nejen tepláky, ale taky rukavice,“ upřesňuje.

Město Szombathely ležící poblíž maďarsko-rakouských hranic proslavil irský spisovatel James Joyce, který sem umístil rodiště Leopolda Blooma, hlavní postavy svého slavného románu Odysseus.

Rabušic se sem přesunul i se svou rodinou. „Přijel jsem původně sám, byl na hotelu. Ale do dvou týdnů jsem si sehnal bydlení,“ hlásí. „Máme tady i roční dcerku, která je zde spokojená. V týmu máme tři Slováky, se kterými se navštěvujeme. A ti také mají děti, takže je to fajn.“

Fotbalu si příliš neužil, sezonu mu ukončilo zranění

Jen fotbalové stránky si Rabušic zatím příliš neužil. Zasáhl pouze do pěti utkání a vstřelil jediný gól. Poté znovu přišlo zranění. „Mám naštíplou holenní kost,“ upřesňuje Rabušic. „Naskočil jsem, bylo to super, hrálo se mi dobře. Jenže v jednom zápase do mě frajer zajel zezadu a bylo hotovo.“

Bez fotbalu je Rabušic už více než měsíc. A zbytek sezony už nestihne. „Budou to čtyři týdny, co mi sundali sádru. Takže pomalu začínám s rehabilitací.“

Uzdravit se plánuje v Česku. „Přesuneme se asi do Liberce, kde podmínky pro mě budou lepší. Budu se dávat do kupy, abych byl fit na letní přípravu.“

Právě v Liberci se v sobotu představí Rabušicův mateřský klub: FC Vysočina. Jihlava se bude na severu Čech snažit urvat další body, které potřebuje k jistotě záchrany.

„Fandit budu Jihlavě, protože Liberec už je v klidu,“ má jasno Rabušic. „Bohužel, Slovan ztratil reálnou šanci na třetí místo. A teď už bude mít těžké se o poháry porvat,“ prozrazuje, že má o české lize stále dobrý přehled.

„Jede nám tu Česká televize, takže sleduji všechno. Celý zápas Jihlavy jsem sice neviděl žádný, ale koukám po internetu na sestřihy, na Dohráno,“ zmiňuje oblíbený fotbalový pořad. „A přímo na stadionu jsem se byl podívat, když hrál Liberec se Slavií,“ připomíná dva týdny starou bitvu.

„Samozřejmě Liberci přeji všechno nejlepší, ale teď zkrátka budu držet palce Jihlavě. Vysočina potřebuje jednou vyhrát, aby v posledních kolech už byla v klidu,“ připomíná, že jihlavský tým po duelu v Liberci doma přivítá pražskou Spartu a poté sehraje klíčové bitvy o záchranu: v Brně a doma s Karvinou.