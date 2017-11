Z fotbalisty žokejem. Owen jel poprvé dostih a skončil na druhém místě

Sedmatřicetiletý Owen choval koně už během kariéry, kterou ukončil před čtyřmi lety. Letos však vítěz prestižního Zlatého míče z roku 2001 začal i jezdit a shodil kvůli tomu přes šest kilogramů. Cenu za druhé místo převzal z rukou vévodkyně z Cornwallu a prince Charlese.

„Takhle rychle jsem na koni nikdy nejel. Když jsme se v jednu chvíli dostali na první místo, říkal jsem si: ‚To snad ne‘,“ uvedl dvojnásobný nejlepší střelec anglické ligy. „Ale do cíle bylo pořád dost daleko a v závěru už jsem byl hrozně unavený. Ale zvládli jsme to v jednom kuse a skvěle jsem si to užil. Z druhého místa mám obrovskou radost,“ dodal.