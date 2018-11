Žádné pokyny za mými zády. Ngadeu: Je výhoda, že protihráčům rozumím

„Je to především trenérova zásluha. On nám neustále opakuje, že nejlepší způsob, jak zvítězit, je nedostat gól. Doufám, že to tak bude pokračovat i nadále,“ doplnil Ngadeu na tiskové konferenci před čtvrtečním utkání základní skupiny proti Bordeaux.

V sázce je postup do vyřazovací fáze. Za jistých okolností k němu Slavii může stačit remíza, ale pokud Kodaň v souběžně hraném duelu zvítězí v Petrohradu, i výhra bude (zatím) málo.

„Musíme se naplno koncentrovat,“ zdůrazňoval kamerunský obránce Slavie ve velkém tiskovém sále stadionu Matmut Atlantique.

Otázky českých novinářů mu tlumočila přísedící předkladatelka, na ty od místních žurnalistů reagoval rovnou. A během toho neustále netrpělivě klepal rukou do stolu.

„Na zápas se moc těším a jsem dost zvědavý na to, jak všechno proběhne. Ve Francii budu hrát poprvé a je výhoda, že tu budu všemu rozumět. Protihráči si za mými zády nebudou moci říkat, co chtějí. V klíčových momentech by to mohl být důležitý aspekt,“ myslí si Ngadeu, který v aktuálním ročníku Evropské ligy odehrál všechny minuty.

Bordeaux - Slavia čtvrtek 29. listopadu,18:55 Předpokládané sestavy Bordeaux: Costil - Palencia, Jovanovič, Pablo, Sabaly - Tchouaméni, Lerager, Youssouf - Kalu, Cornelius, De Préville. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Traoré, Zmrhal - Olayinka. Rozhodčí: Verissimo - Mesquita, Pereira - Xistra, Godinho (všichni Portug.).



Ve čtyřech zápasech svým výkonem třikrát přispěl k čistému kontu, dostal dvě žluté karty. A pokaždé cítil podporu fanoušků. Tentokrát?

„Bude to komplikované,“ okomentoval fakt, že slávističtí příznivci mají kvůli chování při říjnovém výjezdu do Kodaně zákaz vstupu na stadion. Do hlediště se dostane jen hrstka čestných hostů.

„Asi poprvé nastoupím před publikem, kde fanoušci Slavie nebudou. Přitom jsou pro nás moc důležití, je to zdroj energie, tlačí nás kupředu.“

Takže co s tím?

„Musíme si představit, jako by tady byli. Nebo že nás alespoň na dálku podporují u televize,“ doplnil Ngadeu.