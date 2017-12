V nároďáku vidím velkou sílu, říká Lüftner a vyhlíží Atlético

„Jen škoda, že jsme s Kodaní neprošli do Ligy mistrů,“ štve 23letého odchovance Chabařovic.

Jak vyřazení klub bral?

Jako velké zklamání. Vypadli jsme v play-off v posledním kole s ázerbájdžánským Karabachem, všichni nás favorizovali. Minulý rok byla Kodaň v Lize mistrů a v předkolech vyřadila lepší soupeře. Teď rozhodlo, že jsme doma dostali gól.

Michael Lüftner 23letý obránce začínal díky tátovi ve Slovanu Chabařovice, přes Ústí se dostal do Teplic, kde odstartoval profikariéru. Loni v zimě odešel do Slavie, vyhrál titul a přestoupil do dánského FC Kodaň. Prošel mládežnickými reprezentacemi a letos debutoval i v seniorské.

Co vás za první půlrok potěšilo?

Hned ze začátku nového angažmá jsem se dostal do základní sestavy a odehrál jsem všechny zápasy, z čehož jsem nadšený. V Evropské lize jsme prošli do jarní fáze, ve skupině jsem dal dva góly, což je hodně pozitivní, jeden byl Zlínu. Co je špatné, je naše postavení v lize.

Jak si vedete?

Vůbec se nám nedaří, jsme šestí a na vedoucí Midtjylland ztrácíme propastných 18 bodů. Přitom je to v FC Kodaň nastavené tak, že každý rok musíme vyhrávat titul. Uvidíme, co se bude dít v zimě.

Je dánská liga hodně náročná?

Měl jsem tam agenta, rodinu, pár kamarádů a všichni říkali, že dánská liga má větší kvalitu a tempo než česká. Je to rozdíl.

V čem konkrétně pro vás?

Bylo pro mě hodně velké překvapení, jak jsou na tom hráči technicky dobře. Jejich technická vybavenost je na úplně jiném levelu. Myslím, že mají lepší výchovu mladších hráčů. A taky nás posouvá, že hrajeme každé tři dny, kluci jsou víc rozehraní. Já jen za půlrok odkopal i s reprezentací a evropskými poháry 33 zápasů, to je velká porce. Nějaký hráč tolik utkání v Česku neodehraje ani za celou sezonu.

Cítíte, že herně rostete?

Rozhodně. Pro každého je lepší hrát co tři čtyři dny než jednou týdně a šest dní trénovat. A zvlášť před takovou kulisou, jakou máme. Na domácí zápasy chodí patnáct dvacet tisíc diváků, na derby a Midtjylland je náš čtyřicetitisícový stadion vyprodaný. A když hrajeme venku, chodí na nás plné arény.

Jsou dánští fanoušci jiní?

Zažil jsem teplické a slávistické, ti jsou unikátní v české lize. A něco na slávistický způsob je v Dánsku. Jsem rád, že jsem v FC Kodaň, kde fanoušci berou tým jako modlu.

V play-off Evropské ligy máte Atlético Madrid. Těší vás tenhle los?

Většina kluků včetně mě jsme si přáli podobného soupeře. Je pro nás i pro fanoušky vyznamenání, že přijdou Griezmann a spol., bude narvaný stadion. A my máme možnost poměřit se s top týmem, který má nejlepší hráče světa. Obrovsky se těším, užiju si to. Hodně sleduju španělskou ligu, protože jsem fanoušek Realu, i Atlético mám tedy nakoukané. I když naše šance jsou 20 na 80, bude to svátek.

Jaký je život v Dánsku?

Úplně jiný než v Česku, je to rozdíl. Dánsko je strašně moc čisté, nádherné. Vybral jsem si byt s výhledem na moře, jsem nadšený.

Zkoušíte hovořit dánsky?

Mluvím jen anglicky, dánština je hrozně složitý jazyk, když ji slyším. V Dánsku jsem si ale rychle zvykl a cítím se tam výborně. Přítelkyně se rozhodla, že tam bude se mnou, za což jsem rád. I jí patří poděkování za to, jak jsem to zvládl. Jednou za dva týdny přijede nějaká návštěva z Česka, táta už tam byl třikrát čtyřikrát, chlapi z Chabařovic pořádali výlet na derby s Bröndby.

Překvapily vás dvě pozvánky do české reprezentace?

Ze začátku jsem vůbec nevěřil tomu, že se můžu do týmu dostat. Hrát za českou zemi je nejvíc, co může fotbalista dokázat. Když jsem jel na první sraz, byl jsem docela nervózní, plno kluků jsem neznal. Naštěstí mi pomohlo pět šest slávistů v reprezentaci. Doufám, že se ještě do nároďáku podívám.

Hrál jste proti San Marinu. Naznačil vám pak trenér Karel Jarolím, co s vámi dál zamýšlí?

Myslím, že to neříká žádnému hráči. Před nominací zavolá někdo z realizačního týmu a poptá se na situaci. Říkali, že se snaží sledovat každý zápas zahraničních kluků. Určitě nás mají prostudované.

Postup na mistrovství světa nevyšel, co příště na Euro?

Máme výborné hráče a je to jen o tom, aby si všechno pořádně sedlo. Potřebujeme se nastartovat dobrým výsledkem, pak to bude mít kvalitu. Vidím v týmu velkou sílu, můžeme být v kvalifikaci úspěšní.