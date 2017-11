Krmenčík podepsal v Plzni dlouhodobou smlouvu. Odejde jedině do ciziny

„Jsem šťastný, že jsme se domluvili a mohu svou budoucnost spojit s klubem, který nosím v srdci. Věřím, že nás společně čekají velká vítězství,“ řekl Krmenčík po podpisu smlouvy pro plzeňský web.

„Jednání o nové smlouvě probíhala korektně. Těší nás, že se Michaelovi daří na všech úrovních naplňovat předpoklady, které do něj byly v minulých letech vkládány. Věřím, že stále neřekl poslední slovo,“ prohlásil hráčův agent Dalibor Lacina.

Čtyřiadvacetiletý Krmenčík je nejlepším střelcem týmu. V lize se trefil devětkrát, v evropských pohárech přidal dalších pět branek. Výbornou bilanci má i v reprezentaci, kde je pod trenérem Karlem Jarolímem útočnou jedničkou. V jedenácti startech vstřelil šest gólů.

„Michael patří momentálně k nejlepším českým útočníkům. Jsme velmi rádi, že svoji budoucnost spojuje s naším klubem. Jeho setrvání v Plzni pro nás bylo prioritou,“ uvedl generální manažer klubu Adolf Šádek.

Přitom právě on v létě na předsezonní tiskové konferenci připustil, že by Plzeň o Krmenčíka mohla přijít. „Michaelův agent nám v zimě naznačoval zájem z Anglie. Oficiálně k nám sice žádná nabídka nedorazila, ale trochu tušíme, že by přijít mohla,“ naznačoval v červnu.

Velký zájem pak měla v srpnu o Krmenčíka i Slavia, Plzeň ho ale nakonec prodat odmítla. „Akceptovali jsme negativní stanovisko Plzně, tím byl příběh uzavřen,“ uvedl tehdy slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

„V Česku neexistuje klub, který by Michaela dokázal získat, navíc Viktoria je nyní na prvním místě a nemá smysl, aby Michael odcházel do klubu, který se Plzni dívá na záda,“ doplnil po úterním podpisu nové smlouvy hráčův manažer Lacina. „Pokud se někdy bude řešit Michaelova budoucnost směrem k transferu z Plzně, bude to jedině směrem do zahraničí.“

Nic takového však podle Laciny zatím aktuální není. „Koncentruje se nyní jen a pouze na úspěchy s Viktorií,“ dodal Lacina.