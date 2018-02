Krmenčík: Letos chci titul. A co bude dál, necháme na toho nahoře

„Hukot, co?“ usměje se elitní útočník Michael Krmenčík.

Jenže Plzeň nekývla, protože kývnout nechtěla: „I kdybych přišel s tím, že bych rád, neprošlo by to. Nevadí, budu hrát o titul a přímý postup do Ligy mistrů. Tím bych si splnil svůj sen.“

Ani jste se nepokusil orodovat za přestup?

Co bych pořídil? Přišel bych za generálním ředitelem Šádkem, stačilo by mi, abych se na něj podíval, a hned bych věděl: Ne, teď ne, počkej do léta!

A kdybyste si dupnul?

Jsem v Plzni šťastný jako blecha. Klub mi vytvořil podmínky, jaké má v lize málokdo. Letos chci vyhrát titul, a co bude dál, necháme na toho nahoře.

Počkat, vy jste věřící?

Nechodím na mše pravidelně, ale tu vánoční se snažím stihnout vždycky. U nás v Jindřichovicích u Sokolova si poslechnu, co pan farář vypráví, jak se během roku opravila střecha kostela, kdo se narodil, co je nového, co se chystá. Upřímně, věřím, že nad námi někdo je a pomáhá řídit naše kroky.

Newcastle za vás nabízel v přepočtu 350 milionů korun a neuspěl...

Fakt tolik? No, když nad tím tak přemýšlím, stejně bych byl jen kapkou v moři. V Anglii se za takové částky přestupuje běžně. A pak jsou tu hráči jako Neymar nebo Mbappé, kteří přestupují za úplné nesmysly.

Třeba to vyjde v létě.

Nepředbíhal bych. Až mě Plzeň někam prodá, můžeme si říct, jak jsem drahý.

Bude to s vámi po sezoně cukat? Získá-li Plzeň titul, měla by jít přímo do Ligy mistrů.

Jako že bych chtěl za každou cenu přestoupit? To ne! Zvlášť kdyby nám nalosovali Real Madrid, o takové zápasy bych přišel hodně nerad.

Ale?

Moc předbíháte. Chci vyhrát titul a pak se můžeme bavit dál.

Tak jinak: přemýšlel jste přes zimu, jak si udržet podzimní fazonu?

Čím méně změn člověk udělá, tím lépe. Docela mi to v přípravě lepilo, pár gólů jsem nastřílel. Snažil jsem se soustředit na sebe, občas si přidat centry po tréninku, což je pro útočníky taková klasika, víc nic. Že bych dělal o sto kliků víc a dřel v posilovně? Ne, Jarda Jágr nejsem. Ale předsevzetí jsem si dal.

Prozradíte jaké?

Na podzim mančaft šlapal a já jen sklízel ovoce, protože mi kluci připravovali krásné šance. To pak máte snadné dávat góly.

Zamluvil jste to předsevzetí.

Silvestr jsme s těhotnou přítelkyní skoro neslavili. Koukali jsme na filmy a já jen o půlnoci vyšel ven, abych vypustil malinkou rachejtli. Tam jsem si pošeptal, že se během jara musím ve vápně motat tak, aby se ke mně odrážel míč. Abych byl co nejblíž gólům. Něco jako David Lafata ve Spartě.

Jednoduché, ale výstižné.

Budu se snažit, aby to tak dopadlo.

Jakou roli ve vašem rozhodování hrálo plzeňské srdce? Jste přece patriot.

Hlavně jsem vděčný panu Šádkovi, kterého jsem poznal už v Sokolově. Byl jsem v dorostu a chodily na mě nabídky z Teplic, Slavie nebo ze Sparty. Najednou pan Šádek manažersky přestoupil do Plzně a vzal si mě s sebou. Povídal mi: Zařídím ti internát, dám ti dorosteneckou smlouvu.

Co vy na to?

Šel jsem hned. Měl jsem to ze Sokolova kousek a taky máma slíbila, že mě bude kontrolovat. V šestnácti sedmnácti jsem dostával třeba deset tisíc měsíčně, k tomu obědy, teplé večeře. Jen jsem to nesměl nikomu říkat, protože by spoluhráči záviděli. Zatímco oni večeřeli jogurt s rohlíkem, já komfortně procházel dorostem, béčkem a pak si mě pan Vrba vytáhl do mužů.

A tam?

Přišel jsem do kabiny, potkal hvězdného Pavla Horvátha a zdvořile mu povídám: Dobrý den!

Co se ozvalo?

Si děláš pr..., mladej? Tím pozdravem jsem si u Horviho na pár let podepsal ortel, protože si mě od té chvíle vychutnával. A zdaleka nejen on.

Dávali vám spoluhráči sodu?

To byla vojna jako řemen. Zeptejte se Davida Limberského nebo Milana Petržely, jaký jsem dostával kotel. Měl jsem dlouhé vlasy a ksicht, do kterého se pořád strefovali.

Zkouška psychiky?

Zocelilo mě to, ale přiznávám, že někdy jsem měl slzy na krajíčku. Když se do vás za každou zkaženou střelu opírají takové ikony jako pan Limberský nebo pan Horváth, chtě nechtě vás to zasáhne. Byl jsem za bažanta.

Kdy vás mazáci začali brát?

Asi v dubnu 2016, kdy jsem na Letné dal dva góly Spartě. Do té doby jsem byl jenom Krmelec pro legraci. Teprve pak jsem se stal hráčem, který má týmu co dát.