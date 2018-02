Střelec Krmenčík si troufá: Proč bychom příště nemohli porazit Arsenal?

Plzeň v Srbsku před týdnem remizovala 1:1 a domácí vítězství ještě v nastaveném čase navýšil na 2:0 Čermák. Ale zásadní pro vývoj zápasu byla Krmenčíkova trefa z 67. minuty.

„Lukáš Hejda mi dal dobrý balon za obránce, na dlouhou nohu jsem si to zpracoval, prsama přistrčil dopředu a chtěl jsem to propálit na zadní tyč. Povedlo se,“ lebedil si po utkání reprezentační útočník. „Gól to byl hezký.“

A taky důležitý, ne?

Útočník má góly dávat. Já jsem ze dvou zápasů jeden dal a na jeden přihrál, to je pro každého zadostiučinění. Jsem šťastný, postupujeme dál a nic nekončí. Soustředíme se na ligu i na Evropu a ve všem chceme být úspěšní.

V šesti zápasech Evropské ligy už jste stihl čtyři góly. Co to pro vás znamená?

Že tým funguje na sto procent. Když se daří týmu, jde to i mně - takový je zákon fotbalu.

O postup jste se ani moc strachovat nemuseli, že?

Měli jsme jasně danou taktiku, takhle měl zápas vypadat. Trochu jsme si to kontrolovali... Ale strach člověk vždycky trochu má, nikdy nevíte, s čím na vás soupeř vyrukuje. Asi jsme si to trochu pohlídali a zaslouženě vyhráli.

Neznervóznili jste ani po zahozených šancích v prvním poločase?

Dan Kolář i Honza Kopic mohli dát gól, to je pravda. Nějaké šance jsme měli, ale druhý poločas jsme dvě proměnili a zaslouženě vyhráli.

Pravda, Partizan se skoro ani nedostal do šance. Nečekali jste od něj víc?

Já takhle na soupeře nekoukám. Zajímá mě, co předvedeme my. Naše stoperská dvojice a vůbec celá obrana i s gólmanem Hruškou pracovala velice dobře. Nepustili soupeře do vyložené šance, mají na postupu velkou zásluhu. Partizan je každopádně dobrý tým a ten zápas nebyl vůbec snadný. V téhle fázi už na snadného soupeře nenarazíte, ale tady v Plzni to bude mít těžké každý.

Musel vás trenér o poločase uklidňovat, aby vás neproměněné šance nerozhodily?

My jsme nikam nemuseli pospíchat, oni potřebovali dát gól. Když jsme ho pak dali my, oni to museli víc otevřít a zákonitě padl ještě další v nastaveném čase. Takhle jsme chtěli hrát?

Možní osmifináloví soupeři Plzně Losuje se v pátek od 13.00 AC Milán, Arsenal, Dortmund, Bilbao, Atlético Madrid, Marseille, CSKA Moskva, Dynamo Kyjev, Lazio, Lokomotiv Moskva, RB Lipsko, Salcburk, Sporting Lisabon, Lyon, Zenit Petrohrad.



Jak jste si užil plný stadion?

Koukal jsem jak blázen. Lidi jsou tady neskuteční a musím pochválit i fanoušky soupeře. Většinou druhému týmu vůbec nepřejí, ale co jsem slyšel, tak teď fandili společně s našimi, což se mi moc líbilo. Partizan má jedny z nejlepších fanoušků na světě a moc jsem si to užil.

Jak vám zní, že jste mezi šestnácti nejlepšími týmy Evropské ligy?

Zní mi to dobře, ale když mi jednou řeknete, že jsme mezi šestnácti nejlepšími v Lize mistrů, bude to ještě o něco lepší.

V osmifinále jste po čtyřech letech. Koho byste si přál jako soupeře?

Někoho z Londýna... Anglický fotbal. Arsenal by byl fajn, i když asi moc velký oříšek. Ale nic není nemožné. Dá se hrát s každým, každý se dá porazit a nevidím důvod, proč bychom třeba i Arsenal nemohli porazit.

Budete los sledovat společně?

V kolik to je? V jednu? To budu asi na cestě domů za rodinou. Takže si asi v rádiu poslechnu, koho nám nalosovali. Buď budu v klidu, nebo na dálnici pojedu sto šedesát.