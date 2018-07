Ta výhra je vydřená, přiznal autor jediného plzeňského gólu Krmenčík

V pondělí rozhodl v zaplněné Doosan Areně svým gólem z 61. minuty o vítězství českých šampionů nad Libercem 1:0. „Ta výhra je vydřená,“ přiznal Krmenčík po zápase před novináři. „Bylo velké vedro, já osobně to špatně snáším. Ale bylo to pro oba týmy stejné. My jsme zaslouženě vyhráli,“ doplnil 25letý útočník.

Můžete trochu popsat vaši vítěznou branku?

Honza Kopic dával balon pod sebe, křikl jsem na Čermuse (Aleš Čermák) ať to pustí, ale on to tečoval. Ale já jsem stihl zareagovat a naštěstí to padlo do brány.

Vy jste začali na dva útočníky, ale paradoxně jste se herně zvedli ve druhé půli po vystřídání vašeho kolegy Řezníčka.

Běhali jsme tam na hrotu jen tak, nikdo pořádně nikoho neměl. Příchodem Čermuse se kombinace zvedla, hráli jsme lépe.

Může to být i tím, že systém 4-4-2 ještě nemáte tolik zažitý?

Je to všechno o tréninku. Kouč Vrba ví, jak máme hrát a je jen na něm, pro jaký systém se rozhodne.

Je v krizových situacích cítit síla kádru?

Střídající kluci to oživí. Vezměte si třeba Martina Zemana, který minule ani nebyl v nominaci na zápas, a dneska nám pomohl. Moc se mi líbil, to samé Čermus. Každý, na koho trenér ukáže, odevzdá maximum, možná ještě přidá nějakou nadstavbu.

Po dvou kolech máte šest bodů, s tím panuje spokojenost, ne?

To jsme všichni rádi, od Plzně se nic jiného nečeká. I my chceme vždycky vyhrát a zvlášť, když hrajeme doma a žene nás plný stadion. O to je to krásnější. Hlavně chceme lidem v Plzni dělat radost. Myslím, že se nám to daří.

Vy jste dal gól na Dukle i dneska. Můžete být tedy spokojený i z osobního pohledu?

Já jsem hlavně rád, že se vyhrává. Nesleduju svoje statistiky, i když je hezké dát gól. Ty dvě vítězství jsou pro mě víc, než nějaké vstřelená branka.