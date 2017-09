Krmenčík se vrací na scénu. Nerozlišuje soupeře doma a v Evropě

Trenér Vrba říkal, že může jít o klíčový zápas pro další vývoj ve skupině. Vnímáte to také tak?

Asi jo, musíme urvat nějaké body. Hrajeme doma, už by to chtělo fanouškům ukázat, že umíme i v Evropě.

Co od zápasu s izraelským šampionem očekáváte?

Hlavně už bychom konečně měli na evropské scéně vyhrát, takže čekám ofenzivní zápas a doufám, že si připíšeme tři body.

V české lize se vám daří, vyhráli jste všech osm utkání, jak tu pohodu přenést do Evropské ligy?

Na to neznám odpověď, ale pokusíme se o to. Chceme potěšit naše fanoušky, aby odcházeli spokojení.

Vy osobně máte skvělou střeleckou formu, vévodíte pořadí ligový střelců. Je v pohárech složitější se prosadit?

Takhle já to nevnímám. Pro mě to bude zápas jako každý jiný, pokaždé chci přispět k vítězství mančaftu.

V Mladé Boleslavi jste přišli o zraněného Davida Limberského. Jak citelná to bude proti Beer Ševě ztráta?

Bude to velká ztráta. Nejen na hřišti, ale i v kabině má velké slovo. Už teď se těším, až bude zpátky. Zatím jsem s ním v kontaktu jen na Instagramu,občas prohodíme nějakou zprávu.