Hattrick Krmenčíka, fotbalový válec Plzeň a videorozhodčí mlčí

dnes 12:58

Byla to nerozvážnost, klukovina. Emotivní zkrat, na který mohl Michael Krmenčík bolestně doplatit. Nenastřílel by totiž hattrick proti Mladé Boleslavi. Plzeň by určitě nevyhrála 6:1. A sobotní fotbalový hit na Slavii by se Krmenčíka netýkal; coby vyloučený by měl nucenou pauzu.