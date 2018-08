Plzeň dostala lukrativní nabídku na Krmenčíka. Nepustíme ho, řekl klub

„Klub na konci přestupového období registruje zvýšený zájem o Michaela Krmenčíka, nicméně s nikým jednat nebude,“ zdůraznil plzeňský mluvčí Václav Hanzlík.

Na pětadvacetiletého útočníka přišla nabídka z Bordeaux, jako první o tom informoval server isport.cz. Francouzský klub, kde léta nastupuje záložník Jaroslav Plašil, operuje s částkou 180 milionů korun.

Jen sparťané Tomáš Rosický (505 milionů korun) a Bořek Dočkal (230 milionů korun) odcházeli z české lize do Dortmundu resp. Che-nanu za vyšší částku.

„Bordeaux dalo Plzni nabídku na sedm milionů eur plus bonusy,“ řekl pro isport.cz hráčův agent Dalibor Lacina. „Je to cena, která se už nebude opakovat.“

V tom lze agenta chápat, protože zahraniční kluby spíš hledají mladší hráče a Krmenčíkovi bude v březnu šestadvacet. I hráč cítí, že je čas odejít do ciziny.

Ale Plzeň na to v současné chvíli neslyší. Na bonusech z Ligy mistrů vydělá minimálně 400 milionů korun, takže finanční nouze ji tak úplně netlačí.

Navíc za Krmenčíka by těžko v závěru přestupového období sháněla náhradu, zbývá jen pár dnů, uzávěrka je 8. září. Vedení českého mistra by se navíc muselo rozhodnout do pátku 31. srpna, kdy končí přestupy ve Francii.

Reprezentační útočník dal v úvodních šesti kolech sedmi branek, pro mužstvo je jedním z klíčových hráčů. Navíc klub už dřív pustil Marka Bakoše do Trnavy, v případě odchodu Krmenčíka by mu na hrot zůstali jen Jakub Řezníček a Tomáš Chorý.

„Snaha Plzně udržet hráče je legitimní, ale některé další kroky jejího managementu, které zatím nechci specifikovat, ne! Tahle nabídka je nadstandardní,“ tvrdí agent Lacina.

Plzeňské vedení cestuje ve středu na los Ligy mistrů, který se uskuteční ve čtvrtek od 18.00 v Monaku. Pro český klub je to událost, naposledy se českého klubu týkala v srpnu 2013 - rovněž Plzně. A přestup Krmenčíka momentálně neřeší.

„Můžeme potvrdit, že Michaela uvidíme na podzim stoprocentně v plzeňském dresu,“ prohlásil mluvčí Hanzlík.

Krmenčík je jedním z nejžádanějších fotbalistů z české ligy, v zimě ho chtěl anglický prvoligový Newcastle, mluvilo se také o Feyenoordu Rotterdam, ale k dohodě nedošlo. A nejspíš nedojde ani teď.