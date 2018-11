Krmenčík má zranění jako Koller: Nejhorší je to po operaci, říká legenda

„Jestli si utrhl zadní zkřížený vaz, jako jsem měl já, tak je to horší, to má pauzu tak na osm měsíců,“ líčil legendární Jan Koller, který se podobně zranil před třinácti lety. V říjnu 2005 podstoupil operaci, letní mistrovství světa v Německu nicméně stihl.

„Nejhorší jsou vždy ty první týdny po operaci, chodíte o berlích, koleno máte nateklé. Ale jakmile vám ta rekonvalescence vychází, vidíte třeba zlepšující se výsledky, tak se to otočí,“ uvedl Koller na adresu pětadvacetiletého Krmenčíka, který měl v životní fazoně nakročeno k zahraniční štaci.

Vždyť už v létě za něj Bordeaux nabízelo 180 milionů korun, Plzeň však svůj klenot pouštět nechtěla, potřebovala ho do Ligy mistrů. V ní ale Krmenčík stihl jen polovinu klání, po zranění v ligovém utkání se Slováckem mu sezona skončila.

„Hrozně bych mu přál, aby se vrátil do podobné formy. Bude za to určitě bojovat, je to velký bojovník, poctivý kluk,“ prohlásil Ladislav Vízek.

Jan Koller

s 55 góly nejlepší střelec reprezentační historie, bývalý hráč Sparty, Dortmundu či Monaka

Jan Koller

Pro Plzeň je to velká rána. Ani pro Jardu Šilhavého to není příjemná zpráva, v Česku jde o jednoho z nejlepších útočníků, těžko se v takové formě nahrazuje.

Věřím ale, že se dokáže vrátit v plné síle. Mně bylo třiatřicet, když jsem si ten vaz utrhl, a pak už jsem na sobě cítil, že to není úplně ono. Michael je ještě mladej. Osobně ho sice neznám, ale připadá mi jako bezstarostnej kluk, určitě zamaká na tom, aby byl co nejdřív zpátky. Aby si ještě na hřišti vybojoval to zahraničí.

Ladislav Vízek

bývalý reprezentant, olympijský vítěz z roku 1980

Ladislav Vízek

Potkalo ho to v největší formě, kterou měl. To je neskutečná smůla! Byl na prodej, oni si ho nechali, mohl jít ven za spoustu milionů a teď tohle. Koleno je průšvih jako hrom, někdy se chová jako prevít, pro fotbalistu je nejdůležitější. Kotník je proti němu sranda.

Je to škoda pro celej náš fotbal, i v nároďáku dostával přednost před Schickem, byl na hrotu jednička. To mluví za všechno, zranil se momentálně nejlepší útočník v Česku.

A to jsem o něm říkával: Krucinál, je takovej topornej, padá a tohle a tamto. V posledních zápasech hrál výtečně, strašně pracoval, odvedl na hřišti maximum - to se mi strašně líbilo. I díky Lize mistrů šel strašně nahoru, viděl jsem na něm obrovské zlepšení, byl platný, i když třeba zrovna nedal gól.

Jindřich Trpišovský

trenér fotbalistů Slavie

Každé zranění je pro hráče nepříjemné. Měl skvělou formu, měl nakročeno odejít v zimě ven, splnit si ten sen o zahraničním angažmá. Pro něj je to velké osobní i fotbalové neštěstí, stalo se mu to nejhorší, co se ve fotbale může stát.