Posila pro Feyenoord? Nizozemská média zmiňují útočníka Krmenčíka

Jako jednu z možných variant pro Feyenoord zmiňuje Krmenčíka populární nizozemský fotbalový web voetbalprimeur.nl. Ten nabízí i další varianty.

Třeba, že místo sedmadvacetiletého Jorgensena, kterého si vyhlédl kouč Newcastlu Rafael Benítez, by opačným směrem zamířil na hostování Aleksandar Mitrovič, který na ostrovech za necelé tři roky pořádně neprorazil.

Na seznamu má Feyenoord rovněž Wouta Weghorsta z AZ Alkmaar či dvacetiletého Lautara Martíneze, který hraje v Argentině.

Nicméně čtyřiadvacetiletý Krmenčík, kterého prý skauti Feyenoordu dobře znají, má na rozdíl od ostatních čerstvé zkušenosti s evropskými poháry, kde jen letos na podzim nasázel pět gólů a dalších jedenáct jich dal v lize.



„Michael momentálně patří k nejlepším českým útočníkům,“ uvědomuje si plzeňský šéf Adolf Šádek. Právě proto s ním na západě Čech na konci listopadu prodloužili smlouvu až do léta 2021.

Že by ji však dodržel, je nepravděpodobné. Zvlášť, pokud naváže na výkony a góly z loňského roku.

Plzeň si jen pojistila, aby Krmenčík neodešel do jiného klubu v Česku - v létě o něj totiž stála Slavia. „Ale aby odcházel Michael do klubu, který se Plzni dívá na záda, nemá smysl,“ uvedl hráčův manažer Dalibor Lacina.

„Pokud se někdy bude řešit Michaelova budoucnost, byl by to transfer směrem do zahraničí,“ potvrdil.

A Feyenoord je, zdá se, jedna z variant. Tradiční nizozemský klub, kam se před pár dny vrátil slavný odchovanec Robin van Persie, hrál na podzim základní skupinu Ligy mistrů. Teď do ní má ovšem z průběžného pátého místa v tabulce daleko.