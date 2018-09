Čtyři góly z Letičovy dílny. To se mi ještě nestalo, řekl hráč Karviné

Na dva góly domácích Letič centroval, třetí si po jeho prudké přihrávce dal příbramský Nitrianský a při čtvrtém vybojoval pětadvacetiletý hráč míč pro Moravce.

Čím to bylo, že vám utkání tak vyšlo?

Už při prvním kontaktu s míčem jsem cítil, že to půjde. A šlo to celý zápas. Důležité je, že jsme plnili přesně to, co jsme si řekli v kabině.

Jak na vaše nahrávky reagovali spoluhráči?

Říkali, že je to skvělé. Atmosféra je vynikající a musíme si to užít. Odehráli jsme výborné utkání, ale máme málo času do dalšího zápasu, protože už v pátek hrajeme na Bohemce. Musíme se připravit tak, abychom i tam získali nějaké body.

Byl nejdůležitější třetí gól sedm minut poté, co Mingazov snížil na 2:1?

Samozřejmě. Vstup do druhého poločasu nám nevyšel. Dostali jsme rychlý gól a deset minut to nebylo ono. Ale pak jsme dali třetí branku, která nás uklidnila.

Při ní jste střílel, anebo nahrával před branku?

Chtěl jsem přihrávat, ale dopadlo to takto...

Nemrzí vás, že jste nedal gól, byť máte čtyři asistence?

Nevadí. Už to brzy přijde. Doufám, že už na hřišti Bohemians.

Ke konci utkání jste kulhal, budete v pořádku?

V jednom ze soubojů jsem si narazil koleno, trochu to bolelo. Ale snad to bude dobré.