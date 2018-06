V Mexiku fotbalový král, totální legenda. Na mistrovství světa poprvé reprezentoval v roce 2002 a od té doby nechyběl na žádném šampionátu, navíc s kapitánskou páskou. Na klubové úrovni to přes Monako dotáhl až do Barcelony, kde během sedmiletého působení dvakrát vyhrál Ligu mistrů. Nyní hraje za mexický klub Atlas, který sídlí ve městě Guadalajara. Právě tam měl podle vyšetřovatelů přijít do styku s drogovými kartely. Údajně pomáhal prát špinavé peníze.