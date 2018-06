Důležité totiž bylo jen skóre souběžně hraného duelu mezi Německem a Koreou.

To bylo až do nastaveného času bezgólové, což Mexičanům, kteří zrovna ztráceli tři góly v duelu se Švédy, nahrávalo. Ale stejně to byly nervy, když najednou...

Cože? Korea vede?

Fanoušci v zelených dresech se po sobě chvíli dívali s nepochopením, až potom pochopili a začali slavit. Slavit, jako by zrovna jejich tým dal gól, byť k tomu měl proti Švédsku celý zápas poměrně daleko.

Výsledek 0:3 mluví za vše...

„Postoupili jsme, protože jsme porazili Německo a Koreu. Duel se Švédskem už se nám nepovedl,“ poznamenal trenér Osorio.

Podle toho vypadala i radost mexických fotbalistů, byla hodně umírněná. Zato fanoušci? Ti byli u vytržení.

„Korea! Korea! Korea!“ ozývalo se, když outsider přidal Německu ještě druhý gól.

Mexiko díky tomu posedmé v řadě na světovém šampionátu postoupilo ze skupiny. V osmifinále narazí na první tým skupiny E, čili Brazílii, Švýcarsko, či Srbsko.

A vzkaz pro hráče od trenéra Osoria? „Musíme se z výkonu proti Švédům poučit.“