Özil je uražený. Já bych v reprezentaci skončil, říká jeho otec

Tvrdí to fanoušci, média i někteří politici. A Özilovi, který za německou reprezentaci odehrál už 92 zápasů, se to nelíbí.

„Kdybych byl na jeho místě, řekl bych jim: díky, stačí, končím,“ zlobil se Mustafa Özil, Mesutův otec.

„Je zlomený, zklamaný a také uražený. Ano, uražený a já se mu vůbec nedivím,“ citoval ho německý deník Bild. „Jeho vlastní fanoušci ho před šampionátem vypískali a on nerozumí, proč,“ řekl.

Özil má turecké kořeny a během návštěvy prezidenta Erdogana mu s Gundoganem předali dresy. Oba se s ním navíc vyfotili.

NEPŘÁTELÉ FANOUŠKŮ. Na německé reprezentanty tureckého původu Mesuta Özila (vlevo) a Ilkaye Gündogana pískají vlastní fanoušci. Důvodem je fotografie s tureckým prezidentem Recepem Erdoganem.

„Nebylo to poprvé, ale rozhodně to nemělo být žádné politické gesto. Nic takového. Mesut je plachý, stydlivý člověk. Jak mohl odmítnout fotografii, když ho o to požádal někdo jako prezident Erdogan?“ ptal se Mustafa Özil.



Jeho syn na šampionátu v Rusku nepřesvědčil. Stejně jako celý tým. Ve druhém utkání základní skupiny, v níž Němci skončili poslední, dokonce Özil vůbec nenastoupil.

Přitom je oblíbencem trenéra Löwa.

„Jsou reprezentanti, kteří jsou hrdí na naši zem. Özil a Gündogan by měli uvolnit místa v národním týmu hráčům, kteří nevzdávají větší úctu tureckému prezidentovi než německé vlasti,“ prohlásil poslanec za protiimigrační Alternativu pro Německo (AfD) Jörn König.

„Nesmysl,“ reaguje nyní Özilův otec. „Celá tahle situace je zcela absurdní. Mesut miluje Německo, roky to dokazuje a že je teď považován za obětního beránka, je vůči němu nefér.“