Jen si zapalte, trenére! Pro soupeřova kouče Lipsko zřídilo kuřárnu

Fotografie, které se objevily v německých médiích, dokazují, že v kabině hostů vznikla kvůli Sarrimu zvláštní oddělená místnost - kuřárna. Vedení Lipska kvůli tomu neváhalo investovat do provizorní zdi, která je tři metry široká a tři a půl metru vysoká.

Za příčkou se bude Sarri moci oddávat svému zlozvyku před utkáním, o poločasové pauze i po závěrečném hvizdu. Věřte, že mu taková pozornost přijde vhod: podle svých svěřenců je schopný denně vykouřit neobvyklé množství cigaret.

„Trenér je opravdu náruživý kuřák, je to až neuvěřitelné,“ prozradil nedávno třeba neapolský kapitán Marek Hamšík. „Nikdy jsem neviděl někoho, kdo by toho vykouřil tolik jako on. Ještě, že během zápasu se musí držet!“



Ale ani to vždy neplatí. Třeba loni v únoru rozhodčí Sarriho v zápase s AC Milán vykázal na tribunu, kde rozzuřeného trenéra uklidnilo pár šluků.

Ani v Lipsku si pochopitelně nebude moci zapálit přímo na lavičce, zato v kabině bude mít možnost. Na žádost Neapole dokonce domácí nechali vypnout všechny kouřové detektory.

Kuřárna těžko bude mít vliv na to, jak si Sarriho tým povede. Jasné ale je, že na něj čeká těžká práce, protože doma s německým vicemistrem prohrál 1:3. V odvetě tak vedoucí mužstvo italské ligy bude muset hodně zabrat.

A pro Sarriho to určitě budou nervy. Kolik asi na uklidnění padne cigaret?