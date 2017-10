Uzdravený Marcin dře a říká: Chci Jihlavě pomoct, dlužím jí to

Typ hráče? Je trochu jako Tecl Jan Staněk - výkonný ředitel Jihlavy. Když v létě 2013 přestupoval z rodného Prešova do Jihlavy, stal se jedním z nejdražších nákupů v historii FC Vysočina. Cena tehdy devatenáctiletého mládežnického slovenského reprezentanta se podle informací MF DNES pohybovala mezi 150 a 200 tisíci eur. „Přicházel jako nesporný talent. Mladý hráč, který už měl za sebou několik startů ve slovenské lize,“ říká současný ředitel FC Vysočina Jan Staněk. „Jihlava nedává za hotové hráče hodně peněz a nikdy to nedělala. Takže on patřil k těm významnějším přestupům.“ Jenže se zdálo, že šikovný útočník se Jihlavě nevyplatil. Za tři sezony v prvoligovém áčku kvůli vleklým zdravotním problémům zasáhl jen do sedmi utkání, s celkovým počtem 158 odehraných minut. Přesto Vysočina měla se zraněným Marcinem dlouho trpělivost. Platila ho i během jeho dlouhodobého pobytu na marodce – i když mu už vypršela smlouva. „Byl jsem překvapený, jak to vzali. Podrželi mě,“ uvedl v červnu Marcin pro MF DNES. Majiteli jihlavského klubu Františku Vaculíkovi je proto velmi vděčný. „Musím poděkovat jemu i celému klubu. Protože podle mě by devět z deseti klubů tohle neudělalo.“ Nyní dostal mladý hráč další šanci. A zatím to vypadá, že ji chytil za pačesy. „Za tu chvíli, co ho tu mám, vidím, že je to kluk, který má do fotbalu velkou chuť. Je vidět, že se na každém tréninku snaží dělat všechno naplno,“ hlásí jihlavský kouč Ivan Kopecký. Svým přístupem zaujal vedení FC Vysočina, které s ním minulý týden podepsalo novou smlouvu. „Do přípravy se vrátil v plné síle. Evidentně na sobě strašně moc pracoval,“ pochvaluje si Staněk. „Měl chuť dokázat, že peníze, které do něj byly v minulosti investovány, nebyly vyhozeny zbytečně. Vůči Jihlavě cítí sportovní dluh. Protože za dobu, co tu byl, toho moc neodehrál, respektive skoro nic.“ Pro o záchranu hrající Jihlavu by navíc Marcin nyní mohl být v útoku dobrou volbou. „Myslím, že je to strašně zajímavý hráč, podle mě trochu typ Tecla,“ srovnává Staněk s bývalým jihlavským kapitánem. „Bijec, podsaditý, s dobrou technikou. Takových hráčů je obecně strašně málo. A proto by byla strašná škoda o něj přijít,“ dodal ředitel FC Vysočina.