Beaugeul umí být nebezpečný, varuje plzeňský brankář Kozáčik

I když měl několikrát i štěstí a v závěru domácího zápasu s Olomoucí (1:0) pořádně zabrnkal riskantní kličkou v šestnáctce všem Plzeňákům na nervy.

„Kozáčik šel do velkého rizika, ale naštěstí mu to vyšlo. Vyčítat mu to nebudeme, přestože to nebylo optimální řešení,“ okomentoval tuto situaci trenér Pavel Vrba.

Čisté konto udržel slovenský gólman také v Olomouci a i díky němu je plzeňská Viktoria po třech kolech stále stoprocentní. Stejně jako pražské kluby Slavia a Sparta. Čtvrtý Zlín, který hraje v sobotu od 19 hodin v Plzni, ztrácí jen dva body.

Matúši, jste se vstupem do sezony spokojeni?

Začátek sezony vždycky bývá náročný. Mančafty jsou velmi dobře fyzicky připravené, všichni ještě mají dostatek sil. Jdou do zápasů s velkým odhodláním. Jsem rád, že jsme zatím pokaždé vyhráli.

Které z těch tří vítězství se vám zdálo nejtěžší?

Každé to utkání bylo těžké. Na Dukle jsme museli otáčet, doma s Libercem jsme chtěli poprvé před domácím publikem uspět. V Olomouci to bylo taky hodně složité. Důležité je, že jsme to pokaždé zvládli.

A teď vás čeká Zlín, který má za sebou také úspěšný vstup do sezony. Ještě neprohrál…

Bylo by dobré, kdybychom potvrdili tu výhru z Olomouce a opět zvládli před domácím publikem zápas za tři body.

Viděl jste nějaké zápasy Zlína? V čem byste řekl, že jsou nejnebezpečnější?

Koukal jsem se, sleduju celou ligu. Mají sedm bodů ze tří kol. Jsou psychicky nahoře, čeká nás hodně těžký zápas. Příchod trenéra Michala Bílka pro ně byl nový impulz, podávají pod ním velmi dobré výkony.

Střelecky tam řádí Beauguel. Vstřelil dva góly, vždycky v závěru zápasu. Připravujete se na něho nějak speciálně?

Je to vysoký, hodně nepříjemný útočník. Umí být nebezpečný. Ve vápně bude těžké ho uhlídat. Musíme si na něho dát velký pozor. Oni mají ale víc nebezpečných hráčů, připraveni musíme být na všechny.